Alena Seredova | I miei figli con le magliette stropicciate? Non stiro e sto più

Alena Seredova e i figli David Lee e Louis Thomas : ‘Ho scelto di sacrificare qualcosa per loro’ : L’apertura delle scuole ha portato con sé una bufera social su Alena Seredova, “rea” di aver postato sui social una foto con i figli avuti dall’ex marito Gigi Buffon – David Lee (10 anni) e Louis Thomas (12 a dicembre) – che indossavano le divise scolastiche sgualcite suscitando l’indignazione di diversi leoni da tastiera. A distanza di un mese la showgirl intervistata da Candida Morvillo per il Corriere ...

Alena Seredova - i figli a scuola con le maglie stropicciate : «Non c'è niente di male. Stiro meno - sto più tempo con loro» : Alena Seredova ha pubblicato su Instagram una foto insieme ai figli al primo giorno di scuola - ormai un mese fa. Non poteva di certo immaginare che quello scatto buffo, in cui lei sorride ma i due...

Alena Seredova : "Le camicie stropicciate dei miei figli? Stiro meno e passo più tempo con loro" : Sicuramente quando Alena Seredova ha postato su su Instagram la foto dei due figli pronti per andare a scuola, non pensava che avrebbe suscitato così tanti commenti e critiche. “Almeno mandali con le magliette stirate, ma che figura gli fai fare?” ha commentato qualcuno. mentre altri hanno scritto: “Non li lavare nemmeno, tanto si sporcheranno”. La showgirl ha creato un putiferio social tra chi ha criticato la sua ...

Alena Seredova si confessa : «Impazziscono per le foto dei miei piedi. Seno grosso? Un complesso enorme» : «Tutte le volte che pubblico una foto in cui si vede il piede i feticisti impazziscono”, Alena Seredova parla del rapporto con i fan suoi social, con relative richieste particolari, e di alcuni complessi che l’hanno tormentato fin dalla gioventù, come quello per la generosità del suo Seno. Alena, come molte colleghe del mondo dello spettacolo, è molto attiva sui social dove alcuni fan esultano per gli scatti in cui si vedono i suoi piedi: “Non ...

Alena Seredova si confessa : «Impazziscono per le foto dei miei piedi. Seno grosso? Un complesso enorme» : «Tutte le volte che pubblico una foto in cui si vede il piede i feticisti impazziscono?, Alena Seredova parla del rapporto con i fan suoi social, con relative richieste particolari,...

Alena Seredova : “Io e Buffon legati per sempre”. E parla di Ilaria D’Amico : Alena Seredova torna a parlare del rapporto con l’ex marito Gigi Buffon e con Ilaria D’Amico. Forte e coraggiosa, Alena non è certo una donna che ha paura di esporsi o raccontare le sue verità. Dopo il divorzio doloroso e complicato con il portiere, la modella si è ricostruita una vita, ma il rapporto con l’ex marito rimane ancora molto forte grazie ai figli nati dal loro amore: David Lee e Louis Thomas. Un amore grande quello ...

Alena Seredova : «Io e Gigi Buffon legati per sempre» : LA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA VITA DI AlenaLA NUOVA ...

Notizie del giorno – Alena Seredova e il ‘problema’ del seno grande - retroscena Mourinho - Allegri può tornare : Alena Seredova E IL seno TROPPO grande – Intervenuta ai microfoni di Rai Radio 2, nel corso della trasmissione ‘I Lunatici’, Alena Seredova ha affrontato vari argomenti, tra cui il suo rapporto con l’ex Buffon e i ‘complessi’ legati al suo corpo: “Parliamo del seno ad esempio. Averlo grande a scuola era difficile. Avevo un complesso enorme. Un giorno mia madre mi disse che tutte le mie compagne il ...

Alena Seredova si confessa : «Impazziscono per le foto dei miei piedi. Seno grosso? Un complesso enorme» : «Tutte le volte che pubblico una foto in cui si vede il piede i feticisti impazziscono”, Alena Seredova parla del rapporto con i fan suoi social, con relative richieste particolari, e di alcuni complessi che l’hanno tormentato fin dalla gioventù, come quello per la generosità del suo Seno. Alena, come molte colleghe del mondo dello spettacolo, è molto attiva sui social dove alcuni fan esultano per gli scatti in cui si vedono i suoi piedi: “Non ...

Alena Seredova si confessa : «Impazziscono per le foto dei miei piedi. Seno grosso? Un complesso enorme» : «Tutte le volte che pubblico una foto in cui si vede il piede i feticisti impazziscono?, Alena Seredova parla del rapporto con i fan suoi social, con relative richieste particolari,...

Alena Seredova confessa : “Avere il seno grande è stato difficile - mi ha causato un enorme complesso” : Alena Seredova è intervenuta ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2 e si è lasciata andare a confessioni molto personali, parlando del rapporto che ha con il suo corpo “Per me è stato un complesso grandissimo. Parliamo del seno ad esempio. Averlo grande a scuola era difficile – ha rivelato Alena -. Avevo un complesso enorme. Un giorno mia madre mi disse che tutte le mie compagne il seno avrebbero dovuto comprarlo, mentre a me lo ...

Alena Seredova : Buffon? Rimarremo legati per tutta la vita - abbiamo due figli : Si torna a parlare della relazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon in seguito alle ultime dichiarazioni della ex moglie del portiere sul loro rapporto. Lei, che ha sempre ironizzato sulla fine del matrimonio con l’attuale compagno di Ilaria D’Amico parlando anche di un presunto tradimento ai tempi della loro unione, ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra e mettere da parte ogni astio per il bene dei figli. Intervenuta durante la ...

Alena Seredova a “I Lunatici” : “Io e Buffon legati per sempre. Il seno grande mi ha causato un complesso” : Intervenuta ai microfoni di Rai Radio 2, nel corso della trasmissione “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino, Alena Seredova è tornata sulla sua relazione con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon. “Il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita, visto che ...

Alena Seredova sommersa da critiche/ "Non stiri i vestiti ai bambini?" - la risposta : Alena Seredova investita dalle critiche, ecco per quale motivo e cosa ha risposto agli attacchi degli internauti su Instagram.