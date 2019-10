Al via l' ultimo voto sul taglio dei parlamentari M5S | Manteniamo storica

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Si è avviata nell’aula della Camera la seduta per ildefinitivo sulla riforma costituzionale che riduce il numero dei, portandoli in tutto a 600 tra deputati e senatori. Dopo le dichiarazioni didei gruppi è previsto ilfinale che conclude l’iter del ddl fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Essendo un ddl di modifica della costituzione sono state necessarie quattro letture (due per Camera in doppia conforme).Ildel numero dei”è un momento storico per il nostro Paese: presto avremo 345in meno e milioni di euro da investire in servizi per i cittadini”. E’ quanto scrive il Movimento 5 stelle in un post pubblicato sul blog nel giorno dell’della Camera alla riforma costituzionale. “Questo governo è nato principalmente per realizzare subito ...

