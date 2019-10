Al Duomo di Torino arriva il Pos | pagamenti elettronici anche per le offerte in chiesa

Fonte : fanpage

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il parroco deldiha installato un sistema di pagamento elettronico per soddisfare soprattutto le esigenze dei turisti che amano usare le carte di credito molto più degli italiani. Il sistema deldiin realtà prevede che il fedele possa autonomamente selezionare l'offerta e poi strisciare la carta e digitareil Pin.

