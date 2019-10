Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Non solo taglio del cuneo per i lavoratori e riordino delle agevolazioni fiscali, ma anche revisione dei sussidi. In vista della prossima manovra il governo sta studiando unda 240 euro al mese per, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 18esimo anno. Indipendentemente dal reddito e con un importo maggiorato di almeno il 40% nel caso di disabilità. Per i figli maggiorenni e fino al 26esimo anno, l’scenderebbe a 80 euro. In questo modo l’esecutivo ritiene di poter dare un sostegno concreto, ma la misura – auspicata da tutta la maggioranza nella bozza di risoluzione al Def – dovrà fare i conti con le scarse risorse disponibili. Non a caso, il governo sta valutando una revisione dell’intero sistema di bonus ea supporto dei nuclei familiari. In pratica, per introdurre un ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Aiuti alle famiglie, allo studio un assegno unico per ogni figlio al posto di detrazioni, assegni e bonus. Senza limit… - fattoquotidiano : Aiuti alle famiglie, allo studio un assegno unico per ogni figlio al posto di detrazioni, assegni e bonus. Senza li… - Cascavel47 : Aiuti alle famiglie, allo studio un assegno unico per ogni figlio al posto di detrazioni, assegni e bonus. Senza li… -