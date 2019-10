A Roma l' nteprima europea di Maleficent | Signora del male

Alla Festa del cinema di Roma in anteprima “Pavarotti” di Ron Howard : Arriverà nelle sale italiane solo per tre giorni, il 28, 29 e 30 ottobre, dopo la presentazione in anteprima Alla Festa del cinema di Roma, il documentario evento "Pavarotti" (distribuito da Nexo Digital) che racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore Luciano Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell'opera. Firmato dal regista ...