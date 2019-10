A che serve la politica estera europea? A niente | se si accontenta di mediare

Luigi Di Maio contro Renzi : "Il Pd non deve inseguire uno che ha il 4%. Serve un vertice - altrimenti..." : "Leggo troppe interviste tra Pd e Italia Viva, gli uni contro gli altri". Luigi Di Maio, intervistato dal Fatto quotidiano, non nasconde la preoccupazione per la tenuta della maggioranza e sferra un colpo sotto la cintola a Matteo Renzi: "Così si dà la percezione di una lite continua nel governo - s

**Scuola : Renzi - ‘più che levare il crocifisso serve un’adeguata edilizia scolastica’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “C’è un ministro che dice ‘leviamo il crocifisso’. Diciamoglielo a questo signore che più che levare il crocifisso bisogna preoccuparsi che i muri siano all’altezza di un’adeguata edilizia scolastica”. Lo ha detto Matteo Renzi, intervenendo in collegamento skype con la scuola di formazione ‘Futura’ in corso a Terrasini. L'articolo ...

Pensioni e Inps - a che cosa serve un fondo complementare pubblico per i giovani? : Il commento di Natale Forlani, già ai vertici della Cisl e coautore del Libro Bianco di Marco Biagi, tratto da IlSussidiario Nella Nota di aggiornamento del Def recentemente approvata dal Consiglio ...

Bastano 3 esercizi per combattere la stanchezza cronica (e non serve neanche andare in palestra) : stanchezza, doloretti sparsi qua e là e la sensazione di non essere mai al massimo delle proprie forze fisiche e mentali: questi sono solo alcuni dei “regalini” che ci fa lo stress e lo stato continuo di tensione che ogni giorno ci trasciniamo dietro. L’attività fisica, di certo, può darci una mano a rimetterci in sesto. Ma cosa fare se non abbiamo tempo di andare in palestra o non l’amiamo ...

Diritto di riparazione elettrodomestici : cos’è - come funziona e a che serve : Diritto di riparazione elettrodomestici: cos’è, come funziona e a che serve Tutti, nell’ambiente domestico, abbiamo a che fare con la varietà degli elettrodomestici e tutti, purtroppo, sappiamo che non sempre tali apparecchi funzionano a dovere, andando incontro – col passare degli anni – a guasti e malfunzionamenti vari. Vediamo allora che cosa ha ultimamente sancito l’Unione Europea sul cosiddetto Diritto di ...

Milan - Giampaolo : “Chi pensa che i calciatori se ne freghino si sbaglia. Serve più equilibrio nei giudizi” : “Lavoriamo per non avere certe battute di arresto. Per me è importante l’equilibrio”. Sono le parole del tecnico del Milan Marco Giampaolo alla vigilia della sfida di campionato con il Genoa. “Non bisogna ragionare con l’io ma con il noi, sento la responsabilità per la squadra, la società i giocatori ed i tifosi al di là degli interessi individuali, che non contano nulla rispetto al Milan. Dopo 4 sconfitte in ...

Nannicini (PD) : 'Su quota 100 serve una riforma complessiva che la superi' : Anche la nota di aggiornamento del Def è stata presentata dal nuovo esecutivo Conte bis. L'atto, che di fatto è quello propedeutico alla manovra di Bilancio che entro ottobre il governo dovrebbe presentare, sul tema previdenziale non ha prodotto novità. C'era attesa per capire come il governo avesse intenzione di intervenire sulle pensioni, soprattutto su quota 100 visto che le voci su ipotetici correttivi alla misura nelle ultime settimane si ...

Nannicini contro quota 100 : 'Serve una riforma complessiva che la superi' : Tommaso Nannicini, ex consigliere economico del governo Renzi e oggi senatore del Partito democratico, si scaglia contro quota 100, dopo che nella Nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza, propedeutica alla Manovra 2020) non compare nessun provvedimento volto a modificare lo strumento previdenziale voluto dall'esecutivo precedente. Le dichiarazioni di Nannicini, che ha esternato il proprio malcontento tramite un post ...

Evasione fiscale - serve una legge che permetta di usare (davvero) i dati sui conti correnti. “Rimuovere i paletti del Garante della privacy” : Per contrastare il fenomeno tutto italiano dell’Evasione di massa manca un tassello fondamentale. Sempre lo stesso, da molti anni: l’utilizzo su larga scala della miniera di informazioni raccolte nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per individuare i contribuenti che spendono troppo rispetto a quanto dichiarato e vanno controllati. “Oggi i dati sui conti correnti oggi sono praticamente inutilizzati a causa dei paletti ...

Combattere la cultura del sospetto è la vera manovra espansiva che serve all’Italia : Filippo Sgubbi insegna Diritto penale all’Università di Bologna, è uno dei più autorevoli esperti di criminalità economica d’Italia e tra qualche giorno pubblicherà con il Mulino un saggio che il presidente della Repubblica farebbe bene a regalare a tutti gli esponenti del governo rossogiallo – oltr

C'è anche chi paga per Tinder. Ma serve? "Su 42 incontri e 413 match - un solo fidanzato" : “La genialità di Tinder fu quella di capire che stare lì a scegliere nel catalogo con le chiappe sul sofà e la TV accesa rappresentava per la stragrande maggioranza degli umani una cosa più divertente che uscire a cena o accoppiarsi veramente”. Alessandro Baricco, in The Game, fotografa così la ragione del successo della più nota app di incontri: trasformare il nostro desiderio di nuove ...

"La lotta all'evasione fiscale non serve per le coperture economiche" - dice Tremonti : In un'intervista al Sole 24 Ore, l'ex ministro dell'Economia e delle finanze del governo Berlusconi, Giulio Tremonti afferma di essere rimasto molto colpito dalle parole usate dal premier Giuseppe Conte sull'intenzione – in materia di tasse, tassazione e fisco – di voler cambiare il costume degli italiani, perché gli richiama al tempo stesso Monti e anche Mussolini, “che poi aveva rinunciato”, perché dice Monti “è la via sbagliata”. Ma l'ex ...