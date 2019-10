A 18 | dopo Non è la Rai | ho scoperto per la prima volta il volto della

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il suo più grande desiderio, sin da piccola, è stato diventare madre. La sua più grande paura quella di essere completamente paralizzata, spaventata da tutto quello che le accadeva attorno. In un’intervista a Vanity Fair, Ambra Angiolini, parla delle gioie e dei dolori che l’hanno accompagnata durante la sua vita. “Io sono sempre stata quella con i sogni più strani. E con i momenti più scuri di una notte buia”, racconta. La felicità, quella che ti appaga e ti fa sentire in pace con il mondo, Angiolini l’ha ottenuta con la maternità. “Quando ero bambina, in quinta elementare, avevo un diario titolato Cenerentola in cui scrivevo che la cosa che volevo fare da grande era la mamma (...). A 18,Non è la Rai, non essere madre mi fece scoprire per lail...

