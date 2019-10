250mila giovani abbandonano l’Italia in 10 anni | persi 16 miliardi

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) 500mila italiani hanno lasciato il Paese negli ultimi dieci, la metà dei quali tra i 15 e i 34di età. Una fuga per il lavoro che è costata un’emorragia die 16di euro, l'1% del Pil. Questo è il valore aggiunto che chi è andato all'estero avrebbe potuto realizzare avendo un’occupazione in Italia. Il quadro, a tinte decisamente fosche, è dipinto dal "Rapporto 2019 sull'economia dell'immigrazione" della fondazione Leone Moressa che cita tra le prime ragioni di abbandono dell'Italia da parte deile "scarse opportunità occupazionali". Il Belpaese ha un tasso di occupazione del 54,6% nella fascia di età compresa tra i 25 e i 29, dato che è il più basso d’Europa, dove la media si attesta al 75%. Per quanto riguarda il tasso di istruzione dei, quello è invece definito dal rapporto "molto basso” perché solo il 27,6% ha una laurea, ...

