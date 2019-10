250mila giovani abbandonano l’Italia in 10 anni | persi 16 miliardi

In 10 anni sono andati via dall’Italia 250mila giovani : la fuga all’estero costa 16 miliardi : I dati che emergono dal "Rapporto 2019 sull'economia dell'immigrazione". In quasi dieci anni 500.000 italiani hanno scelto di lasciare il proprio Paese, la metà sono giovani tra i 15 e i 34 anni via in cerca di lavoro. Una fuga costata 16 miliardi, oltre un punto percentuale di Pil: questo il valore aggiunto che giovani emigrati potrebbero realizzare se occupati in Italia.Continua a leggere