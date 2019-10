Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Sul Fatto Quotidiano, elogio di Paoloper Jesse Marsch, 45enne allenatore del. Arrivato da pochi mesi, ha già conquistato il diritto di partecipare alla Champions League. Non solo. Ha dimostrato che con buone idee e buoni giovani si possono affrontare anche le squadre più forti. E’ la prima volta che ilguadagna la Champions. Si è fatto eliminare ai preliminari per 11 stagioni consecutive. E’ riuscito ad arrivarci grazie a questo illustre sconosciuto, che in Europa non ha alcuna esperienza. Eppure, la sua squadra ha rifilato 6 gol al Genk (la stessa squadra che ha bloccato il Napoli sullo 0-0) e poi, in casa del Liverpool, ha rimontato sulla squadra dicampione d’Europa ben tre gol. Lo ha fatto con un manipolo di debuttanti pescati in ogni angolo del mondo, scrive. Che fa tutti i nomi. Vengono dallo Zambia, dalla Corea del ...

napolista : Ziliani: il #Salisburgo debuttante lascia gli amanti del calcio (e #Klopp) a bocca aperta - ilNapolista -