WWE Hell in a Cell 2019 – Bray Wyatt è il nuovo Universal Champion | Becky Lynch ‘fa

Fonte : sportfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) In una serata spettacolare non sono mancate le emozioni, su tutte la vittoria del titolo dida parte disu Seth Rollins Spettacolo ed emozioni nel primo PPV della nuova stagione del mondo della World Wrestling Entertainment che, in California, entra nella gabbia infernale perin a. Riflettori puntati sul match che dà il nome all’evento, con Seth Rollins che sfida “The Fiend”all’interno di una struttura d’acciaio, alta circa sei metri, chiusa sul tetto e con la porta d’ingresso serrata con un catenaccio e un lucchetto. Stesso scenario per l’assegnazione dell’ship e della Raw Women’sship di, pronta a vedersela ancora una volta con Sasha Banks. Kickoff Ad aprire le danze in questa serata emozionante è il match tra Lacey Evans e Natalya, ...

SpazioWrestling : WWE SPOILER HELL IN A CELL: Importante cambi di titolo durante l'evento #WWE #HIAC - GenovaOn : Bray Wyatt fa sì che Seth Rollins sputi sangue nell'orrore WWE Hell in a Cell che termina – GRAFICO… - GenovaOn : WWE Hell in a Cell 2019 GRADES: classifica ogni partita, incluso il principale evento controverso… -