Volkswagen - Nuovo logo anche per la gamma R

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Dopo aver presentato al Salone di Francoforte il restylingdel brand, di pari passo a una nuova strategia di comunicazione e commerciale avviata con larrivo della ID.3, lasi appresta a replicare loperazione per la suasportiva. Il centro Stile guidato da Kalus Bischoff ha infatti ridisegnato il marchio "R", caratteristico delle versioni più performanti dei modelli della Casa (attualmente la Golf R e la T-Roc R) ma presentenegli allestimenti R-Line.Si parte dallAmerica. Il primo modello a sfoggiarlo, nella sua linea di equipaggiamento più sportiveggiante, sarà la grande Suv per il mercato americano Atlas Cross Sport, la cui anteprima mondiale è prevista tra pochi giorni (11 ottobre). Il restyling non ha una valenza puramente estetica ma andrà di pari passo con un riposizionamento dellache il"R" identifica, alla ricerca di ...

