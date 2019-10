Vodafone Special Minuti 50 GB è proposta a 6 | 99 euro al mese ad alcuni ex clienti

Vodafone Special Unlimited sfida Iliad e alcuni virtuali con un pacchetto da urlo : Vodafone Special Unlimited vuole sfidare Iliad e portare tra le sue fila i clienti di quest’ultimo operatore. Come? Garantendo un’offerta con minuti, SMS illimitati e 50 GB di Internet a un prezzo inferiore rispetto a quello attualmente proposto dall’ultimo arrivato. L’offerta ricaricabile Vodafone Special Unlimited è rivolta ai clienti che provengono da alcuni specifici operatori, come Iliad e alcuni virtuali (tra cui ...

A prezzo speciale i Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 con Vodafone - fino ad esaurimento scorte : Vodafone si dimostra sempre in grande fermento, anche per quanto riguarda i prezzi dei vari smartphone del suo catalogo. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la situazione è in continuo divenire, e quello che vale oggi potrebbe non valere domani, e così via dicendo. Le indicazioni che stiamo per fornirvi sono da ritenersi valide solo per alcuni clienti, ovvero per tutti quelli che hanno ricevuto o stanno ricevendo l'apposito SMS informativo, ...

Vodafone Special Minuti 50GB è tornata per alcuni ex-clienti selezionati : Ieri ad una nuova campagna dedicata ad alcuni ex clienti Vodafone ai quali viene proposto di tornare con Vodafone Special Minuti 50GB a 7,99 euro L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB è tornata per alcuni ex-clienti selezionati proviene da TuttoAndroid.

Vodafone rinnova il proprio listino di offerte : ecco le Vodafone Special attivabili a partire da 6 euro al mese : Vodafone rinnova il proprio listino di offerte per settembre 2019: ecco le Vodafone Special attivabili a partire da 6 euro al mese anche dai già clienti L'articolo Vodafone rinnova il proprio listino di offerte: ecco le Vodafone Special attivabili a partire da 6 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Unlimited vuole sfidare Iliad e offre minuti, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G a 7 euro al mese: l'offerta è dedicata solo ai clienti di alcuni specifici operatori, tra cui Iliad.

Vodafone Special Minuti 50GB diventa più conveniente per i clienti Iliad : Vodafone Special Minuti 50GB sarà disponibile da domani, 4 settembre 2019, a un prezzo più conveniente per i clienti Iliad: Minuti illimitati e 50 GB di Internet 4G a 6,99 euro al mese. L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB diventa più conveniente per i clienti Iliad proviene da TuttoAndroid.

Vodafone continua ad offrire le sue Vodafone Special a partire da 4 - 99 Euro al mese : continuano le offerte Vodafone Special a partire da 4,99 Euro: ecco quali sono e tutti i dettagli su costi e attivazione. L'articolo Vodafone continua ad offrire le sue Vodafone Special a partire da 4,99 Euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le offerte Vodafone Special ancora attivabili in questo fine agosto : Ecco tutte le offerte Vodafone Special ancora attivabili in questo fine agosto da coloro che effettueranno la portabilità da specifici operatori: troviamo Vodafone Special 1000 40MB, Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB. L'articolo Ecco tutte le offerte Vodafone Special ancora attivabili in questo fine agosto proviene da TuttoAndroid.

SIM gratuita e primo mese incluso con Vodafone Special da 4 - 99 euro e call center : Vodafone Special 1000 40MB e Special Minuti 50GB potranno essere attivate con primo mese incluso e SIM gratuita da alcuni ex clienti contattati tramite call center. Ecco come funziona. L'articolo SIM gratuita e primo mese incluso con Vodafone Special da 4,99 euro e call center proviene da TuttoAndroid.

Vodafone lancia Special 1000 40MB a 4 - 99 euro al mese con minuti illimitati - 1000 SMS e solo 40 MB di internet : Vodafone lancia una nuova Special 1000 da 4,99 euro al mese. C'è poco da esultare però: ci sono minuti illimitati e 1000 SMS, ma solo 40 MB di internet! L'articolo Vodafone lancia Special 1000 40MB a 4,99 euro al mese con minuti illimitati, 1000 SMS e solo 40 MB di internet proviene da TuttoAndroid.

Vodafone non si ferma nemmeno a Ferragosto : ecco le offerte Special e Up attivabili a partire da 4 - 99 euro : Vodafone non si ferma nemmeno a Ferragosto: ecco le offerte Vodafone Special e Vodafone Up attivabili a partire da 4,99 euro in tutti i punti vendita L'articolo Vodafone non si ferma nemmeno a Ferragosto: ecco le offerte Special e Up attivabili a partire da 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.

