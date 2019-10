Vodafone inizia a testare una tecnologia che potrebbe diminuire i costi delle offerte

Soluzioni per ottenere un iPhone 11 tramite offerte Vodafone : con o senza contributo iniziale : Arrivano in questi giorni alcune notizie particolarmente interessanti per tutti gli utenti che stanno valutando la possibilità di acquistare un iPhone 11 tramite Vodafone. Dopo avervi fornito alcune informazioni preliminari durante il mese di settembre sulle nostre pagine, in merito alle prime mosse ufficiali da parte della compagnia telefonica, oggi 3 ottobre è importante capire quali siano le condizioni poste dallo stesso operatore. Nello ...