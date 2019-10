Vittorio Magazzù sul finale di stagione di Rosy Abate | ' Morirà qualcuno d' importante'

Verissimo - Vittorio Magazzù : “Rosy Abate? Morirà uno dei protagonisti…” : Rosy Abate è una delle serie più amate e seguite di Canale5. E nella puntata di Verissimo del 5 ottobre, l’attore Vittorio Magazzù ha raccontato qualcosa che non farà piacere ai fan. “Cosa succederà nell’ultima puntata? Morirà uno dei protagonisti, sì. Se è Rosy? Non si può dire chi. Ma qualcuno Morirà, non ci si salva in Rosy Abate”, ha detto a Silvia Toffanin. Magazzù ha raccontato anche qualcosa di sé e della sua famiglia: “Sono ...

Rosy Abate 2 : Vittorio Magazzù a Verissimo dice che un personaggio importante muore : Per il finale di Rosy Abate 2 c'è molta attesa. La fiction di punta di Mediaset è quasi giunta al termine e l'11 ottobre i telespettatori sapranno quale sarà il destino della Regina di Palermo. Oggi, l'attore che interpreta Leonardo, ha rivelato a Verissimo un particolare importantissimo: uno dei personaggi principali morirà. 'Leonardo' dalla Toffanin svela la morte di un personaggio principale Le anticipazioni della seconda stagione di Rosy ...

Vittorio Magazzù - il Leonardo di Rosy Abate a Verissimo : confessioni : Vittorio Magazzù, il Leonardo di Rosy Abate a Verissimo. Il racconto personale sul padre che non c’era: “Solo i morti non chiamano mai” Vittorio Magazzù, star di Rosy Abate (nella fiction è Leonardo, il figlio della protagonista), è sbarcato per la prima volta a Verissimo, concedendosi al microfono di Silvia Toffanin. “Sarà un grandissimo finale” […] L'articolo Vittorio Magazzù, il Leonardo di Rosy Abate a ...

Vittorio Magazzù - CHI È LA FIDANZATA?/ "Sono single. Non ho avuto molte storie ma..." : Fidanzata VITTORIO MAGAZZÙ, chi è? Niente gossip a Verissimo. Di recente però ha rivelato: "Sono single. Non ho avuto molte storie ma...".

Vittorio Magazzù - LEONARDO DI ROSY ABATE/ 'Ho conosciuto mio padre all'età di 6 anni' : Chi è VITTORIO MAGAZZÙ? L'attore sarà ospite della puntata di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Dopo ROSY ABATE 2 lo vedremo in La vita promessa 2

Rosy Abate 2 anticipazioni ultima puntata - Vittorio Magazzù : ‘Morirà uno dei protagonisti - nessuno si salva’ : Venerdì 11 ottobre su Canale 5 andrà in onda il quinto e ultimo episodio della seconda stagione di Rosy Abate e da quanto detto dalla protagonista Giulia Michelini, l’ultimo episodio in assoluto almeno per lei perché ha deciso di dire addio al personaggio che ha interpretato per un decennio. Quindi la curiosità su come si concluderà il percorso della Regina di Palermo è tanta e una super anticipazione arriva proprio da Vittorio Magazzù, il ...

Verissimo - Vittorio Magazzù il figlio di Rosy Abate : ‘Ho conosciuto mio padre a 6 anni - solo i morti non chiamano mai’ : Vittorio Magazzù avvocato mancato, è Leonardo, il figlio di Rosy Abate nella seconda stagione della fiction. Nonostante la giovane età ha già lavorato in Questo nostro amore 80, La vita promessa e al fianco di Terence Hill in Don Matteo 11. Sabato 5 ottobre ospite da Silvia Toffanin per la sua prima intervista televisiva racconta del rapporto con Giulia Michelini, Rosy Abate, ma anche della sua infanzia segnata dalla conoscenza tardiva del padre ...

Vittorio Magazzù - Leonardo il figlio di Rosy Abate/ Quel pianto con Giulia Michelini... - Verissimo - : Chi è Vittorio Magazzù? L'attore sarà ospite della puntata di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Dopo Rosy Abate 2 lo vedremo in La vita promessa 2