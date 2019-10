Vis a Vis su Netflix | l’epopea carceraria al femminile da divorare in binge-watch

Serata da record per Inter-Juventus - partita più Vista di sempre su Sky Sport : Serata da record per Sky con Inter-Juventus in diretta esclusiva: il derby d’Italia, in onda dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani è stato visto in media da 3.242.759 spettatori con il 13,2% di share e 4.563.058...

Taylor Mega allo specchio : dalla maschera Viso alla lingerie : Messaggi sibillini e foto provocanti invadono i social di Taylor Mega, l’influencer che ha partecipato al Grande Fratello e nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé per il triangolo amoroso in cui è stata coinvolta. Lei, furba e audace, non replica alle chiacchiere ma lascia che a far parlare siano le sue immagini bollenti. Basta osservarla mentre spalma la maschera viso o si inquadra davanti allo specchio in lingerie…

PreVisioni astrologiche 9 ottobre : Pesci intraprendente - Scorpione trasgressivo : Mercoledì 9 ottobre 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Umore 'flop' per Gemelli Ariete: nervosi. Le copiose asperità in onda durante la giornata odierna potrebbero ...

Genoa-Milan - diretta tv e streaming : match su Dazn - ma Visibile anche su Sky : Questa sera, alle ore 20.45, andrà in scena uno degli anticipi della settima giornata di Serie A che vedrà scendere in campo Genoa e Milan. Le due squadre si trovano in un momento di forma non ottimale, per usare un eufemismo. Addirittura, i rossoneri sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. Per questo motivo, la partita contro il Grifone potrebbe risultare decisiva per il futuro di Giampaolo. In caso di non vittoria, il tecnico ...

Allenatore Milan : è caos - Boban e Maldini diVisi sul futuro di Giampaolo : Allenatore Milan, regna l’incertezza e traballa sempre di più la panchina di Giampaolo, la sconfitta subita contro la Fiorentina è stata dura, durissima da digerire. Oltre il risultato e la sberla ricevuta la prestazione della squadra è stata altamente insufficiente. Come sempre capita sul banco degli imputati ci va, in primis, l’Allenatore. Per i lettori di Milan World, grazie a un nostro sondaggio, abbiamo capito che il tempo è ...

Domenica In - Gabriel si confessa : 'Guardandomi allo specchio - ho Visto una copertina' : Gabriel Garko nel pomeriggio del 6 ottobre è tornato nel salotto di Domenica In. L'attore senza sbilanciarsi troppo sulla sua vita privata, ha parlato della sua vita sentimentale e dei prossimi progetti di lavoro....Continua a leggere

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : i sopravVissuti superano quota 1000 : Nel corso della attuale Epidemia in Congo, mille persone hanno contratto il virus Ebola e sono sopravvissute alla malattia: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Nel corso di 430 giorni di Epidemia, delle 1.555 persone ricoverate nei centri di trattamento, 1.000 sono sopravvissute, ovvero quasi due terzi“, lo ha affermato Matshidiso Moeti, direttore OMS in Africa. Un tempo, ha precisato, “ricevere una ...

GraVissimo lutto nel calcio - calciatore cade dal sesto piano e muore [NOME e DETTAGLI] : Gravissimo lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l’intervento dell’ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato dopo aver giocato el ...

PreVisioni astrologiche dell'8 ottobre : oroscopo vantaggioso per il Cancro - Toro agitato : La seconda settimana del mese è appena iniziata, quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata dell'8 ottobre? Sarà un martedì positivo per il Cancro, che per le prossime giornate potrà fare affidamento su di un quadro astrale molto vantaggioso, ma anche per l'Ariete per il quale è finalmente in atto un momento di recupero. Sottotono invece il Toro, che durante le prossime 48 dovrà affrontare alcune problematiche. Di seguito, ...

Roma - bambino di 2 anni aggredito da scrofa. Il bollettino dell’ospedale Bambin Gesù : “Prognosi riservata - lesioni al Viso e al collo” : Sedato e in ventilazione meccanica con lesioni multiple al viso e al collo. Resta riservata la prognosi del Bambino di 2 anni aggredito da una scrofa in un allevamento a Corcolle, in provincia di Roma, domenica pomeriggio. Il bollettino medico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù ricostruisce le cure prestate dai sanitari al piccolo, giunto in elisoccorso in condizioni gravissime dopo l’attacco subito nel recinto e costato la vita a ...

L’estate è finita - ma non per Beatrice Bouchard : lato B in Vista e foto hot fanno alzare la temperatura! [GALLERY] : L’estate è finita, ma Beatrice Bouchard continua a godersi sole e mare in pieno relax: la sexy influencer, cugina della tennista Genie Bouchard, fa impazzire Instagram a suon di scatti hot L’estate è finita, si ritorna ai soliti ritmi di tutti i giorni, il sole e il mare sono ormai un lontano ricordo. Ma non per tutti. Beatrice Bouchard può godersi ancora gli ultimi scampoli di vacanza, come testimoniano le foto postate su ...

PreVisioni meteo : torna il caldo - temperature sopra la media in Vista : Se in queste ore l'Italia sta vivendo una fase di stampo autunnale, con piogge, temporali e clima piuttosto fresco ovunque, la situazione tornerà a cambiare fra qualche giorno.? Dopo il transito...

Sicilia : nuove diVise alla Regione - esposto Codacons a Corte dei Conti : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - Il caso delle nuove divise ai dipendenti della Regione Sicilia finisce al vaglio della magistratura contabile. Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto alla Corte dei Conti della Sicilia affinché apra un'indagine sulla vicenda, verificando "la congruità de