Vieni da me | Caterina Balivo presenta il fidanzato di Valeria Marini

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 7 ottobre 2019)ildida me Prima ospite della settimana dida me è stata nientemeno che, la diva della televisione e regina dei reality che si è sottoposta alle domande dinella rubrica “La Lavatrice: panni sporchi lavati in tv”. Durante l’intervista, in cui si è parlato della sua carriera e di tutte le polemiche degli ultimi mesi,ha fatto vedere una foto del nuovodella, un uomo di 36 anni che si chiama Gianluigi Martino, calabrese e con il quale, oltre ad avere una storia d’amore, lavora. Il ragazzo era presente in studio ma non voleva farsi vedere, perché si dice molto timido., però, è andato a raggiungerlo, lo ha portato al centro dello studio e lo ha fattore al pubblico del programma di Rai1. La “stellare” ...

