Viene rapita da neonata quando ha sedici anni lo scopre e fa una cosa incredibile

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una bambina Carlina Whiteeraera statae portata lontano dalla mamma naturale che, disperata, l’aveva cercata invano. Vediamoè accaduto. Una mamma un giorno ha portato la sua bambina in ospedale perché la piccola aveva la febbre. Da quel momento la bambina scomparve e in tanti dissero che l’artefice del rapimento era stata una infermiera ma la polizia non scoprì mai nulla a tal proposito. La bambina che fuad Harlem fu portata nel Connecticut e poi in Georgia, e lì fu cresciuta da una donna che non le dava per nulla amore. Un giorno,la bambina arrivò a,capì che c’era qualdi strano, che quella non poteva essere la sua vera famiglia, fece delle ricerche sul sito del Centro nazionale per i bambini scomparsi e capì di essere Carlina White. Si mise in contatto con la vera madre, Joy White che, felicissima, ne parlò ...

