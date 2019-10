Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE VENGONO SEGNALATE CODE TRA LA Roma – FIUMICINO E LA PONTINA. PIU AVANTI INVECE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E CASILINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA CI SPOSTIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE VENGONO SEGNALATE CODE TRA LA Roma – FIUMICINO E LA PONTINA. PIU AVANTI INVECE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E CASILINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA CI SPOSTIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E CASILINA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTANTAMENTI TRA NOMENTANA E CASILINA CI SPOSTIAMO SULLA VIA SALARIA DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E LA TENUTA SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO RALLENTANTAMENTI TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E LA CASILINA DI NUOVO SULLA A24 Roma – TERAMO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA I ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI SUL RACCORDO TRAFFICO AL MOMENTO RALLENTATO TRA LE USCITE TUSCOLANA E CASILINA IN ESTERNA SULLA A24 Roma – TERAMO RALLENTAMENTI A TRATTI NEI DUE SENSI TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA CON IL TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OL GIATA E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI INIZIAMO DALLA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA PROSEGUONO LE CODE CAUSA LAVORI SULLA A1 Roma-NAPOLI, NEL TRATTO TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DALLA A1 Roma-NAPOLI DOVE PERMANGONO CODE PER LAVORI TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE LA CIRCOLazioNE E’ IN VIA DI NORMALIZZAZIONE; IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO SULLA A1 Roma-NAPOLI SI SEGNALANO CODE PER LAVORI TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO ANCORA DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE; IN INTERNA, CODE A TRATTI DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO; INZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE; IN INTERNA, CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A91 Roma FIUMICINO; IN ESTERNA, LE CODE PARTONO DALLA CASSIA VEIENTANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO CONGESTIONATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO SUL RACCORDO ANULARE DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE; IN INTERNA, CODE DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A91 Roma FIUMICINO; IN ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO, UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI, IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI STA IN FILA, TRA CASILINA E APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI GREGNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO IN SOSTANZIALE AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE; RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E BIVIO PER LA A 24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E ARDEATINA; RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE DI Roma E PROSEGUENDO TRA ANAGNI E VALMONTONE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO SPOSTANDOCI SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO ...