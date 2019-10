Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO; INZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE; IN INTERNA, CODE A TRATTI DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A91 Roma FIUMICINO; IN ESTERNA, LE CODE PARTONO DALLA CASSIA VEIENTANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO CONGESTIONATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, ANCHE A CAUSA DEL MALTEMPO SUL RACCORDO ANULARE DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE; IN INTERNA, CODE DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A91 Roma FIUMICINO; IN ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO, UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI, IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI STA IN FILA, TRA CASILINA E APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI GREGNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO IN SOSTANZIALE AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE; RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E BIVIO PER LA A 24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 7 OTTOBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E ARDEATINA; RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE DI Roma E PROSEGUENDO TRA ANAGNI E VALMONTONE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO SPOSTANDOCI SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 18.50 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE DI Roma E PROSEGUENDO TRA COLLEFERRO E VALMONTONE ED ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO SPOSTANDOCI SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA FERENTINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI Roma SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, PERMANGONO RALLENTAMETNI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE PER LAVORI DI RECUPERO MATERIALE DISPERSO A CURA DI AUTOSTRADE TROVIAMO UN CANTIERE IN MOVIMENTO ALL’ALTEZZA DI FERENTINO CHE CAUSA RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DI Roma SPOSTANDOCI SUL RACCORDO TROVIAMO CODE PER INCIDNETE TRA LAURENTINA E ADEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI FERENTINO IN DIREZIONE DI Roma SPOSTIAMOCI SULLA Roma-FIUMICINO DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI Roma ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO TROVIAMO CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SI SEGNALANO SOLO CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE DI PRATO DELLA CORTE, SULLA STRADA PROVINCIALE DI CAPENA IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI CAPENA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 13:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA COLOMBO E Roma FIUMICINO E A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA E’ UN ALTRO INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SI INTENSIFICANO LE CODE SULLA SALARIA ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA ARDEATINA E Roma FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA E’ UN ALTRO INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIOEN Roma SUD SI INTENSIFICANO LE CODE SULLA SALARIA TRA BORGO QUINZO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 6 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA SALARIA TRA BORGO QUINZO E OSTERIA NUOVA DIREZIONE POGGIO SAN LORENZO E A SEGUIRE SCENDENDO VERSO Roma CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE NEI DUE SENSI SITUAZIONE ANALOGA NEI ...