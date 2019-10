Vertice Berlusconi-Salvini-Meloni | “Al lavoro per le politiche” Verso piazza unitaria a

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La nota diramata al termine deltenutosi ad Arcore indica quale sara' l'obiettivo del centrodestra: "Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si e' gia' rivelata inadatta a governare le complessita' del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza".riprendono "la marcia" con "uno spirito unitario" in un incontro che pero' viene ritenuto interlocutorio.- secondo quanto si apprende - saranno presenti insieme in un evento il 17 in Umbria e probabilmente uniti ina Roma per protestare contro l'esecutivo. La novita' e' che il Cavaliere e lapotrebbero quindi partecipare alla manifestazione che si terra' nella Capitale il 19. Tuttavia sulle Regionali e anche su altre questioni sul tavolo non e' emersa ancora alcuna ...

