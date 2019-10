Verso il Festival dello Sport di Trento | attraverso lo Sport Tech District

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019)è un uni, un concetto, un’idea che unisce, Innovazione e nuove Tecnologie. Ed è reale più di quanto si possa pensare. Non solo, è anche più vicino a noi di quanto possiamo immaginare. Secondo alcune stime infatti, il mercatoavrà nel 2024 un valore di oltre 30 miliardi di dollari, (8.9 miliardi di dollari più rispetto al 2018). Senza dimenticare che il 2018 è già stato di per sé un momento storico: secondo lo EuropeanReport, il mercatoa livello europeo ha raggiunto un picco mai visto, con un valore di oltre 360 milioni di euro (e una crescita del 27 per cento dal 2017). Il che ha comportato investimenti in 48 startup per oltre 1 milione di euro. Un settore, quello delle start up nel mondomolto attivo: sono 1.500 solo in Europa, con ...

