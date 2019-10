Veneto | la raccolta firme per il riconoscimento della lingua ha fatto flop | solo 32mila

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ilveneta con una legge dello Stato ha. Non sembra interessare più dicittadiniregione, titolari del diritto di voto. Tanti sono coloro che, a distanza di otto mesi dal deposito in Cassazione, hanno firmato la proposta di iniziativa popolare che avrebbe dovuto avviare l’iter legislativo per la modificalegge 482 del 1999. Per arrivare al numero previsto, ne mancano ancora 18mila, visto che per Costituzione la quota di validità è di 50mila. Un’enormità. Il ComitatoVeneta che ha la sua sede a Schio (in provincia di Vicenza) non ha ancora ammainato bandiera bianca, eppure ha diffuso un comunicato eloquente. È il bollettino di una resa ormai annunciata. “L’obiettivo delle 50milanon è ad oggi ancora stato raggiunto”. Eppure qualche giorno fa, uno dei leader, Alessandro Mocellin, ...

