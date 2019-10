Varese | sorpreso a spacciare droga in casa | arrestato

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Milano, 7 ott. (AdnKronos) - Via vai di persone nel suo appartamento per acquistare. I poliziotti del commissariato di Gallarate, in provincia di, hannoun uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano notato diverse persone che uscivano dall'appart

IacopoDeSantis : RT @BoscoGiorgio98: 25 a 54 per Varese al 20esimo, ma il sito di @LegaBasketA è rimasto così sorpreso dalla prova balistica dei lombardi (8… - BoscoGiorgio98 : 25 a 54 per Varese al 20esimo, ma il sito di @LegaBasketA è rimasto così sorpreso dalla prova balistica dei lombard… -