Valeria Marini | Pamela Prati plagiata Il mio nuovo fidanzato sa cucinare bene le

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ospite di 'Vieni da me', su Rai1,si è sottoposta al gioco della lavatrice, rispondendo ad alcune domande che riguardano la propria vita professionale e sentimentale. Il bagno nella Barcaccia di Piazza Di Spagna a Roma: "Non si deve fare. Se la multa serve per tenere più pulita la città che ben venga. Roma è anagramma di amor, è una delle città più belle al mondo. Avevo tutta la gente addosso e volevo toccare l'acqua. Ho fatto una cosa che non volevo fare. Ho ricevuto l'applauso di quelle migliaia di persone. L'ho fatto in maniera delicata. Non dovevo farlo, ho chiesto scusa. Ne hanno parlato nel mondo. Non c'è stato miglior lancio di 'Me gusta'. Ho pagato la multa, adesso voglio vedere Piazza di Spagna più pulita". Matrimonio annullato con Giovanni Cottone "Era una prova generale. Era tutto perfetto. E' stato annullato alla Sacra Rota dopo tre mesi. Non ho ...

