Usa | giudice a Trump | “Renda pubbliche le dichiarazioni dei redditi personali e aziendali”

Usa - giudice boccia database terrorismo : 17.16 Un giudice federale ha stabilito che la banca dati del governo federale con i nomi delle persone ritenute essere "noti o sospetti terroristi" viola i diritti dei cittadini americani che sono nella lista,mettendo in dubbio la costituzionalità di uno dei maggiori strumenti anti terrorismo usati dall' Fbi e dalla Homeland Security. Gli standard per l'inclusione nel database ,secondo il giudice ,sono troppo vaghi. Nel 2017 la lista conteneva ...

Usa - giudice blocca legge antiaborto : 23.00 Un giudice federale del Missouri ha bloccato la legge per vietare l'aborto dopo 8 settimane,quando molte donne non sanno ancora di essere incinte, e senza eccezioni,neppure per stupro o incesto. Per il giudice, la legge, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 28 agosto, confligge con la sentenza della Corte Suprema che fissa limiti legislativi o giudiziari sull'aborto. La legge è stata impugnata e probabilmente l'ultima parola spetterà ...