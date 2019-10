Uomini e donne | Riccardo avvistato a Brescia insieme alla Platano con valigia al seguito

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Buone notizie in vista per IdaGuarnieri, storica coppia nata all'interno del Trono Over di. Dopo un periodo travagliato, durante il quale entrambi hanno provato a conoscere altre persone all'interno del programma condotto da Maria De Filippi, il sereno sembra essere tornato tra loro. La lettera presentata danella registrazione effettuata la scorsa settimana ha sortito il risultato sperato, dato che la coppia sarebbe stata avvistata, città in cui vive la dama. E non si tratterebbe di un semplice incontro casuale, dato che il cavaliere pare avesse con sé una grossa, lasciando presagire ad un soggiorno di almeno di qualche giorno nella località lombarda. La foto spazza via ogni dubbio Il bacio scambiato tra Idae Armando Incarnato ha fatto scattare la scintilla inGuarnieri, che a distanza di pochi ...

matteosalvinimi : Forze dell’Ordine di tutta Italia unite dal grande dolore per i ragazzi caduti a Trieste. Donne e uomini in divisa,… - GassmanGassmann : Mediterraneo. 6 anni,19.000 PERSONE morte. ????????????????????????????????????????????????????uomini,donne,bambini,anziani. #stayHuman - poliziadistato : #CapodellaPolizia Gabrielli e #MinistroInterno Lamorgese stanno raggiungendo #Trieste per stringersi intorno alle f… -