Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019)ha confermato che entro il 2025: Dimezzerà il suo utilizzo di plastica vergine, incrementando l’uso di plastica riciclata e riducendo l’uso complessivo di imballaggi in plastica di più di 100 mila tonnellate Aiuterà a raccogliere e trasformare più imballaggi in plastica di quelli che vende Questo impegno rendela prima grande azienda di beni di largo consumo a livello globale a impegnarsi per una riduzione complessiva della plastica nel suo portfolio.è già sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi precedentemente fissati: assicurare che tutti i suoi imballaggi in plastica siano riutilizzabili, riciclabili o compostabili e garantire l’uso di almeno il 25% di plastica riciclata nelle sue confezioni entro il 2025. Alan Jope, CEO diha dichiarato: “La plastica ha il suo posto, ma quel posto non è l’ambiente. Possiamo eliminare lo spreco di ...

UnileverItalia : Unilever annuncia nuovi ambiziosi impegni per un mondo senza rifiuti: entro il 2025, dimezzarà il suo utilizzo di… -