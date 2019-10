Una scrofa ha ucciso un uomo | l' inutile tentativo umano di ammansire gli animali

Operato il bambino aggredito da Una scrofa a Roma. Resta grave : È giunto al bambino Gesù alle 21.15 di ieri sera il bimbo di 2 anni aggredito da una scrofa in un allevamento a Corcolle. Inizialmente ricoverato all'Ospedale di Tivoli, il bimbo è stato trasferito dal 118 in eliambulanza tramite l'Eliporto Vaticano. È arrivato al Dipartimento di Emergenza e Accettazione del bambino Gesù in condizioni gravissime, spiegano i medici, intubato e in stato di incoscienza. Il bambino presenta lesioni ...

Roma : cinquantenne ucciso dall'aggressione di Una scrofa in allevamento abusivo : Alle porte di Roma, un uomo di 50 anni è stato attaccato da una scrofa e ha perso la vita. Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino di due anni che era in compagnia dell'uomo ed è stato aggredito dall'animale. Attaccato da una scrofa in un casolare alle porte di Roma un uomo di 50 anni La tragedia si è consumata a Corcolle, una frazione della Capitale, nel pomeriggio di domenica, 6 ottobre. Un uomo di origine romena di 50 anni è morto, ...

Tenta di salvare un bambino da Una scrofa - 50enne muore : L’animale, di grosse dimensioni, ha aggredito l’uomo nel pomeriggio di domenica nei pressi dell’abitazione di alcuni parenti. La vittima aveva preso in braccio il bimbo, di due anni, figlio di un amico, per mostrargli i maiali, ma è scivolato nel fango. Grave il piccolo