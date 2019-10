Una notte con Will Smith | Gemini Man è in arrivo nelle sale e Fabio Rovazzi incontra

Asti - ordigno esplode nella notte vicino al tribUnale : trovato anche un cartello con minacce : Un ordigno rudimentale è esploso nella notte ad Asti nei pressi dell'archivio di Stato e del tribunale. Danneggiata la pavimentazione vicino alla cancellata di Via Galimberti. La polizia indaga sul gesto intimidatorio e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.Continua a leggere

Fabio Rovazzi e Will Smith - Una notte insieme in hotel - : Roberta Damiata Fabio Rovazzi, in viaggio a Budapest, si è ritrovato Will Smith nella stessa stanza d'albergo: "Un errore di prenotazione" Sembra impossibile, eppure Fabio Rovazzi in viaggio a Budapest perché invitato tra "gli eletti" a vedere il film "Gemini Man" diretto da Ang Lee, che in Italia uscirà il 10 ottobre ed ha come protagonista appunto Will Smith, si è trovato nella sua stessa camera d'hotel proprio il famoso attore ...

Milan - Calabria fa mea culpa : “E’ stata Una notte complicata - così non va bene. Devo ritrovare me stesso…” : La sua ingenua espulsione stava per compromettere il match. Dopo il rosso a Calabria, infatti, il Milan ha rischiato, salvata soltanto da Reina che ha parato il rigore a Schone nel finale. Il giorno dopo, il terzino rossonero fa mea culpa su Instagram. Questo il lungo messaggio scritto sul suo profilo ufficiale. È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me. E spero che la vittoria di ieri sia stata la svolta. Dal punto ...

Notte di terrore nella movida napoletana : tre colpi di pistola dopo Una lite : movida violenta e terrore nel sabato sera di San Giorgio a Cremano. Ieri, poco prima delle 23, alcuni ragazzi in sella a un motorino hanno esploso tre colpi di pistola in via Manzoni,...

Notte della LUna : gli astrofili di Palidoro hanno incantato grandi e piccini [GALLERY] : Ieri, sabato 5 ottobre, presso la LIPU di Ostia si è tenuta una bellissima serata con i telescopi del Gruppo astrofili Palidoro. In occasione dell’InOMN2019 (La Notte Internazionale della Luna), gli astrofili di Palidoro hanno incantato grandi e piccini. Ad aprire la serata una conferenza sulle caratteristiche e misteri del nostro satellite con una sala gremita di persone interessate e attente. A rendere magico l’evento è stata ...

Scatta il divieto maschere a Hong Kong - Una notte di scontri : L'articolo Scatta il divieto maschere a Hong Kong, una notte di scontri proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Esulta il Verona - Una sciatta Samp ci prova solo nel finale : notte fonda per Di Francesco [FOTO] : E adesso si fa dura. notte fonda per la Sampdoria e per Eusebio Di Francesco. Ancora una sconfitta per i blucerchiati, l’ennesima di questo avvio, contro un Verona solido e concreto e che archivia la pratica con un gol per tempo e due calci piazzati. Bastano 8 minuti per sbloccare il match: su angolo dalla sinistra, Kumbulla svetta più in alto di tutti ed insacca. La gara è già indirizzata, gli scaligeri gestiscono infatti ...

New York - 4 clochard uccisi nella notte - colpiti con Una sbarra di metallo : arrestato l’assassino : notte degli orrori a New York: 4 senzatetto sono stati uccisi nel sonno e un quinto si trova in ospedale in condizioni critiche. L'assassino, anche lui un clochard, è stato ritrovato mentre teneva ancora in mano l'arma del delitto, una sbarra di metallo lunga un metro: l'uomo è stato arrestato.Continua a leggere

Ballando con le stelle - Milly Carlucci contatta Una grande attrice : lei rifiuta ma ballerà per Una notte : Per la prossima edizione di Ballando con le stelle Milly Carlucci vuole proporre al suo pubblico un gran cast, ed è quindi già all'opera, nonostante manchino ancora diversi mesi prima della messa in onda su Rai1. Tra le pagine del settimanale Spy, si legge che la conduttrice avrebbe già contattato N

Conto alla rovescia per la Notte della LUna : Il 5 ottobre è in programma l’International Observe the Moon Night (InOMN), l’iniziativa mondiale promossa dalla NASA per incoraggiare l’osservazione del nostro satellite. Migliaia gli eventi organizzati nel mondo, quest’anno dedicati alla missione Apollo 11, a 50 anni dall’alLunaggio. La Notte della Luna è nata nel 2010, “sull’onda dell’entusiasmo e del successo generato dall’ingresso in ...

Domani “La Notte internazionale della LUna : Moonwatch party” - appuntamento al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : Sabato 5 ottobre si celebra la decima edizione de “La Notte internazionale della Luna: Moonwatch party”, l’interessante esperienza che dal 2010 ha portato tutto il mondo ad osservare la Luna nella stessa serata. L’iniziativa è promossa dalla NASA, l’agenzia spaziale americana, e nel nostro paese è supportata dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. L’obiettivo è quello di proporre osservazioni al telescopio ...

Ubriaco in bicicletta di notte a Modena : rischia Una multa da 8.100 euro : Circolava in bicicletta su una pista ciclabile con un tasso alcolico ben oltre il limite, ovvero pari a 2,40 g/l: rischia di dove pagare 8.100 euro, oltre alla sospensione della patente. La vicenda, ricostruita dalla Gazzetta di Modena, riguarda un ciclista 48enne fermato dalla polizia municipale nella città emiliana in una notte del luglio 2018, poiché, come hanno riportato gli agenti, la bicicletta procedeva con “andatura ...

Spazio : Una notte da ricordare all’ESRIN - lo stabilimento ESA in Italia : Venerdì 27 settembre l’ESRIN, lo stabilimento ESA in Italia, ha accolto il pubblico generale sul sito nell’ambito della notte Europea dei Ricercatori. Unendo idealmente i centri di ricerca di tutta Europa, la notte Europea dei Ricercatori, promossa ogni anno dalla Commissione Europea, si rivolge a persone di tutte le età che vogliono approfondire la loro conoscenza in materia di scienza, ricerca ed esplorazione spaziale. L'articolo ...

Gli effetti nefasti del Decreto Sicurezza. Una notte alla Stazione di Milano : Naturalmente la mie considerazioni riguardano solo una piccola parte delle persone che io ho incontrato nel mio lavoro di medico sull’unità mobile di Medici Volontari Italiani. Si tratta di un camper suddiviso in due parti: davanti ha un piccolo spazio adibito all’accoglienza e sul retro una parte più grande che funge da ambulatorio, ben attrezzato per le visite mediche.Questo camper è posizionato davanti alla ...