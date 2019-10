Una mostra celebra a Milano le meraviglie nascoste del nostro paese

Emma Marrone - siti mostrano Una foto dopo l'intervento ma la Turci dice : 'È di un anno fa' : Neppure il tempo di gioire nel vedere uno scatto di Emma Marrone dopo tanto tempo, che i suoi fan hanno dovuto fare i conti con la dura realtà. La fotografia che molti siti di gossip hanno etichettato come "la prima dopo l'operazione", in verità risale ad un anno fa: è stata la protagonista dell'immagine, Paola Turci, a fare chiarezza in merito sui social network. Paola Turci chiarisce l'equivoco sullo scatto con Emma Ieri, domenica 6 ottobre, ...

Questo vecchio video di Cody Simpson dimostra che aveva Una cotta per Miley Cyrus da anni : Un'intervista del 2012 The post Questo vecchio video di Cody Simpson dimostra che aveva una cotta per Miley Cyrus da anni appeared first on News Mtv Italia.

Modigliani torna a casa 100 anni dopo : Livorno dedica Una mostra al suo “giovane favoloso” : Quattordici dipinti e dodici disegni dalle collezioni Alexandre e Netter in mostra dal 7 novembre celebrano il ritorno a casa di Amedeo Modigliani. Nel Museo della città di Livorno ospitati oltre 100 capolavori della scuola di Parigi di quegli anni in cui Modì si impose tra genialità e una vita sregolata.Continua a leggere

Antimafia - la relazione sull’agguato ad Antoci : “Attentato mafioso ipotesi meno probabile”. Fava : “Plausibile fosse Una dimostrazione” : Un gioco di specchi, con ricostruzioni piene di punti oscuri, testimonianze non combaciano, buchi neri e troppi interrogativi senza risposta. È una storia ancora tutta da scrivere quella dell’attentato a Giuseppe Antoci, l’allora presidente del Parco dei Nebrodi, vittima di un agguato la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2016. Una vicenda rimasta oscura per la magistrura, che ha archiviato le indagini, e che è diventata oggetto di ...

Cina - Xi : 'NessUna forza può scuotere Paese'/ E mostra missili capaci di colpire Usa : Xi Jinping alla parata per i 70 anni dalla nascita della Repubblica Popolare. Il messaggio agli Usa: 'Nessuna forza può scuotere la Cina'.

“Woodstock e altri - Cinquanta foto di pace - amore e musica” : apre a Firenze Una mostra per ricordare il rock del 1969 : Il 1969, un anno irripetibile per il rock, rivive in oltre 50 scatti: apre il 3 ottobre a Firenze la mostra Woodstock e gli altri. Cinquanta foto di pace, amore e musica, firmata dall’americana Amalie R. Rothschild. L’occasione è il 50° anniversario del Festival di Woodstock, che si svolse dal 15 al 18 agosto 1969 a Bethel, nello Stato di New York e richiamò la partecipazione di centinaia di migliaia di persone. Si esibirono i maggiori ...

Una Vita Trame 30 settembre al 6 ottobre 2019 : nessuno mostra pietà per Ursula - tranne... : Le Trame della soap spagnola per fine settembre e i primi di ottobre rivelano del ritorno ad Acacias di Ursula. La donna, affamata e malridotta, troverà solo una persona disposta ad aiutarla

The Last of Us Part II : un nuovo video gameplay mostra Una parte della recente demo con l'audio in game : Lo scorso 24 settembre The Last of Us Part II è stato presentato nel media event dedicato e, in questa, occasione, è stata mostrata una demo solo alla stampa.Questa demo, dunque, non è stata condivisa con i numerosi fan in attesa del sequel, ma un video ci offre ora un'occhiata a una Parte di questa versione del gioco.Il video in questione, ci mostra TLOU2 in azione in 4 minuti di gameplay senza alcun commento. Possiamo vedere Ellie e Dina alla ...

Tumore del polmone : Osimertinib dimostra Una sopravvivenza media superiore a 3 anni : AstraZeneca ha presentato, nell’ambito della sessione presidenziale del Congresso europeo di oncologia (ESMO), i risultati di sopravvivenza (Overall Survival) dello studio di Fase III FLAURA che ha valutato Osimertinib come trattamento di prima linea nei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). In particolare Osimertinib ...

Cambiamento climatico - “temperature già aumentate di 2 gradi” : lo dimostra Una ricerca sulle albicocche durata 40 anni : Quarant’anni di studio sulla fioritura di diverse varietà di albicocco, in una delle collezioni più ricche del bacino del Mediterraneo, per raccontare i cambiamenti climatici e la relazione con la produzione agricola. Una ricerca realizzata nella costa toscana ha rilevato che le temperature medie invernali sono aumentate fino a oltre due gradi, in particolare nel mese di gennaio, durante quattro decadi. I mesi invernali sono necessari alle gemme ...

L.A. Noire : The VR Case Files è disponibile per PSVR e un nuovo video ci mostra Una marea di giochi in arrivo per il visore di Sony : Dopo alcune speculazioni fondate a seguito di una valutazione PS4 da parte del PEGI, ora è ufficiale: L.A. Noire: The VR Case Files è disponibile per Playtation VR. Il gioco investigativo è apparso durante la presentazione State of Play."L.A. Noire: The VR Case Files ti mette direttamente nei panni del detective Cole Phelps nel tentativo di risolvere crimini brutali, trame e cospirazioni ispirati a casi reali del 1947 di Los Angeles, uno dei ...

A Bologna dal 26 settembre Una mostra fotografica sulla storia dei Pink Floyd : Importante appuntamento per tutti i fan dei Pink Floyd: dal prossimo 26 settembre fino al 30 novembre Bologna ospiterà una mostra fotografica sulla storica band britannica. Attraverso le foto si vuole ripercorrere la carriera del gruppo, grazie alla foto di Storm Thorgerson, ma non solo. La mostra Verrà inaugurata domani 26 settembre alle ore 18 la mostra "Pink Floyd: il lato oscuro": l'appuntamento per tutti gli appassionati è a Bologna, presso ...

Il director di Bayonetta 2 ci mostra Una concept art per un progetto originale realizzata da Tatsuya Yoshikawa : Che fine ha fatto Yusuke Hashimoto, producer di Bayonetta e director di Bayonetta 2? A quanto pare, lo sviluppatore è al lavoro su un progetto dopo l'addio a Platinum Games.Yusuke Hashimoto ha lasciato Platinum Games nel mese di febbraio di quest'anno e, ora, ha condiviso un nuovo artwork "per un progetto originale". L'immagine è realizzata da Tatsuya Yoshikawa, che in precedenza ha lavorato al character design per titoli come Breath of Fire e ...

Un nuovo video gameplay di The Surge 2 mostra Una boss fight nella modalità New Game+ : The Surge 2 di Focus Home Interactive e Deck 13 arriva oggi, 24 settembre, su PC e console, e promette ai giocatori una sana dose di violenza e smembramenti.A partire da oggi, dunque, esploreremo l'enorme e devastata Jericho City cercando di sopravvivere contro atroci minacce e affrontando numerosi nemici.Ora, IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a The Surge 2, che potrebbe risultare utile a coloro che sono ancora indecisi se ...