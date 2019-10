“Una grande…” Emma Marrone | la prima foto social dopo l’intervento è proprio con lei | la

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 7 ottobre 2019)ha annunciato ai suoi fan uno stop per problemi di salute. La cantante ha parlato apertamente coi suoi fan tramite Instagram: “Succede. Succede e basta. Questo non erail momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato – scriveva il 20 settembre la cantante salentina su Instagram lasciando sgomenti i fan – Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte ...

