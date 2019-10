Una barca che trasportava migranti è naufragata al largo di Lampedusa | ci sono almeno due

Vela - Coppa America 2021 : LUna Rossa ha varato l’imbarcazione a Cagliari! Incomincia l’avventura : L’avventura di Luna Rossa verso la Coppa America 2021 è ufficialmente iniziata. Oggi pomeriggio, presso il molo Ichnusa di Cagliari, è infatti stato varato il monoscafo che tra 16 mesi sarà impegnato nella baia di Auckland col sogno di battere Team New Zealand nelle loro acque e alzare al cielo la Coppa dalle Cento Ghinee (il trofeo sportivo più antico al mondo, la prima regata andò in scena addirittura nel 1851). Festa grande nel ...

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa in poche ore. Sindaco Martello : “NessUna emergenza - accordi col ministro Lamorgese funzionano” : “Sono arrivate 8 imbarcazioni con 180 persone a bordo, alcune accompagnate dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza che li ha soccorsi, altre autonomamente come arrivano sempre”, ma sull’isola non c’è “nessuna emergenza”. Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa, fa il punto degli sbarchi verificatisi nelle ultime ore sull’isola dove, dopo alcuni giorni di relativa calma, con il miglioramento ...

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa. NessUna notizia del barcone rovesciato al largo della Libia : Raffica di arrivi in poche ore sull'isola. Potrebbero esserci decine di vittime nel naufragio fuori Misurata: nessuno è infatti arrivato nei porti libici. Sbarcate invece sulle coste africane le 70 persone che chiedevano aiuto da tre giorni

Spazio - Tito Stagno : “Certamente torneremo sulla lUna - saranno i cinesi i primi a sbarcare di nuovo” : “Certamente torneremo sulla luna: io credo che per primi ci arriveranno i cinesi, perché sono molto avanti, stanno mandando anche sulla faccia nascosta della luna alcune sonde, e credo che abbia proprio l’idea di creare una colonia“. Lo ha detto Tito Stagno, il giornalista Rai che raccontò in diretta per l’Italia lo sbarco del 20 luglio 1969, intervenendo al Wired Next Fest di Firenze. “Per quanto riguarda Marte ...

Nuovo sbarco di migranti in Calabria - in 58 arrivano su Una barca a vela : Proseguono gli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane. A Crotone in Calabria sono arrivate nella notte cinquantotto persone di nazionalità pakistana che dopo essere state soccorse su una barca vela sono state accompagnate nel porto della città pitagorica da una unità navale della guardia di finanza della sezione navale di Vibo Valenzia. Dopo le operazioni di sbarco, la Croce Rossa si è occupata di trasferire nell'Hub ...

Tre persone sono morte dopo che Una barca si è scontrata con una diga a Venezia : A Venezia tre persone sono morte e una quarta è stata ferita in un incidente che ha coinvolto una imbarcazione e una diga vicina al Lido, nel nord della laguna, intorno alle 21. I morti e il ferito si trovavano a

Venezia - barca si schianta su Una diga : 3 morti e un ferito : Tre persone sono morte ed una quarta è rimasta ferita in un incidente nautico avvenuto nella serata del 17 settembre a Venezia

Radio2 Social Club sbarca su Rai 2 - Andrea Perroni a Blogo : "Una tv da ascoltare - Una radio da vedere" : È uno dei live show più ascoltati della radiofonia italiana, pronto ora a sbarcare anche in televisione. Si tratta di radio2 Social Club, che in occasione della ripartenza della stagione televisiva autunnale, incontra lo schermo e diventa il programma del buongiorno di Rai2. Infatti, dal lunedì al venerdì, radio2 Social Club continuerà ad andare in onda su Rai radio2 alle 10.35, mentre su Rai2 lo show sarà trasmesso dalle 8.45. Squadra che ...

L'Ocean Viking sbarca a Lampedusa - il sindaco è Una furia. "Perché qui? Non siamo cretini" : Alla fine è stato risolto l'impasse: L'Ocean Viking, imbarcazione delle ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, sbarcherà al porto di Lampedusa con 82 migranti. Una situazione figlia dell'accordo raggiunto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con Germania e Francia per la redistribuzi

Jennifer Aniston prima di Friends per sbarcare il lUnario ho fatti molti lavori : In un’intervista rilasciata “InStile” Jennifer Aniston prima che entrasse a far parte del telefilm “Friends” che le ha regalato il successo mondiale, ha dovuto superare fallimenti e lavori che non la appagavano. “Ho partecipato a sei show televisivi che hanno fatto flop, ho lavorato per anni come cameriera e ho fatto anche l’operatrice di telemarketing. Cercavo di vendere per telefono multiproprietà, ma ero ...

Una donna incinta e suo marito a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta : Una donna incinta e suo marito che erano a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta. La Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, si trovava da qualche giorno nella zona SAR libica con