Un aereo spaziale ipersonico che promette voli Londra-Sydney in 4 ore entro il 2030 | la

Il mistero dell’aereo spaziale Usa - in orbita da due anni : È in orbita da due anni. L’aereo spaziale X-37B è un aereo spaziale (o spazioplano) della United States Air Force: senza pilota, funziona ad energia solare. È popolare tra gli appassionati di spazio anche per il suo design unico: sembra una navetta spaziale in miniatura, si lancia in orbita con potenti razzi e poi si stacca per portare a termine la sua missione. Quando il suo compito è completo, torna verso la Terra e atterra orizzontalmente su ...