Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 11 | 10

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - terremoto Catanzaro : M 4.0 - scuole chiuse - 7 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a Catanzaro, scuole chiuse e gente in strada, 7 ottobre 2019,.

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata Un bel ritrovati alla dalla redazione da Francesco Vitale in studio Partiamo dalla pagina sportiva il primo KO per con te La Juve vince a San Siro e si prende la maglietta Inter meno Juventus finisce 1 a 2 doppio colpo Juve nel derby d’Italia San Siro la squadra di sarri batte l’Inter 21 e vola in vetta scavalcando i nerazzurri interrompendo il Percorso netto di Conte nel primo tempo ...

Governo Ultime Notizie : Orlando (PD) “no ultimatum di Renzi sulla tenuta” : Governo ultime notizie: Orlando (PD) “no ultimatum di Renzi sulla tenuta” Andrea Orlando (ex ministro della Giustizia e tra i principali esponenti del Partito Democratico) attacca frontalmente l’ex segretario dem, Matteo Renzi (attualmente leader di Italia Viva). Orlando ha assicurato – parlando delle forze che sostengono l’esecutivo – “che non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele: noi vogliamo ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - migranti : naufragio a Lampedusa - 2 morti - 7 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Nuovo naufragio a Lampedusa nella notte: 50 a bordo, 22 superstiti, recuperati due cadaveri, 7 ottobre 2019,.

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla relazione da Francesco Vitali in studio Andiamo a Trieste in un video le immagini della sparatoria il questore fasi drammatiche le telecamere sono state sequestrate sono al vaglio degli inquirenti per il BMI Killer AG con lucida festività altri 8 agenti hanno rischiato la morte non ci sono riscontri oggettivi su una possibile malattia psichiatrica l’agente ferito dopo essere stato ...

Pensioni Ultime Notizie : doppio incontro governo-sindacati in settimana : Pensioni ultime notizie: doppio incontro governo-sindacati in settimana Sul fronte Pensioni ultime notizie riferiscono di un doppio incontro previsto in settimana tra sindacati e governo. Tema centrale sarà ovviamente la Manovra 2020, non solo le misure in tema previdenziale previste (di cui si è già al corrente, con la proroga di Ape Social e Opzione Donna), ma anche il taglio delle tasse a dipendenti e pensionati, che i sindacati vogliono ...

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio Oggi è il giorno in cui comincia la discussione alla camera sulla legge che prevede in una vistosa diminuzione dei numeri di Montecitorio è Palazzo Madama Se tutto andrà previsto martedì ci sarà la votazione Montecitorio Passerà dal 634 cento deputati mentre il Senato da 315 a 200 e si tratta della quarta e ultima lettura parlamentare del ...

Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio Stamani in aula alla camera al via la discussione generale sulla riforma per il taglio dei parlamentari lega Forza Italia e Fratelli d’Italia voteranno tutti Sì l’importante è che non ci sono scambio delle vacche tra Movimento 5 Stelle PD commenta Salvini Di Maio ieri aveva sfidato gli ex alleati mi aspetto un voto trasversale chi non ...

Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Matteo Renzi al Vetriolo a mezz’ora su Raitre penso che se si vuole far chiarezza come conta detto giusto per Presidente del Consiglio vado al copasir spieghi tu e soprattutto perché il Ministro della Giustizia americana è venuto segretamente incontrare il capo del dis Questa è la domanda e disse il dipartimento delle ...

Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’informazione Buonasera redazione Gabriella Luigi in studio ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in questura Trieste le telecamere nell’atrio e quelle all’esterno del palazzo sequestrate dall’autorità giudiziaria avrebbero ripreso parte di quanto accaduto vero il conflitto a fuoco col personale di guardia e il tentativo di Fuga di meran subito dopo l’omicidio dei due ...

Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in questura Trieste le telecamere nell’atrio oppure all’esterno del palazzo sequestrate dal proprietario giudiziaria avrebbero ripreso una parte di quanto è accaduto vero il conflitto a fuoco col personale di guardia e il tentativo di Fuga di merana subito dopo ...

Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio femminicidio La scorsa notte a Cologno al Serio un uomo di 47 anni italiano ucciso la moglie moldava di 36 L’indirizzo è venuto fuori dalla casa della sorella di lei e torno alle 4 la moglie porta subito dopo accoltellata il marito in fuga dai ricercato dai carabinieri per chiesa Deve evitare nuovi kolonialisme lo ha detto papà ...

Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Man ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio e accusato di omicidio plurimo di tentato omicidio Alessandro gusto Stefano era l’uomo che ha ucciso due agenti della questura di Trieste Merano una risposta gli inquirenti della madre ha raccontato che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le puntine degli agenti sindacato staffa cosa c’erano problemi il ...

Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buona domenica dalla redazione Francesco Vitale in studio e accusato di omicidio plurimo di tentato omicidio Alessandro Augusto Stefano era l’uomo che ha ucciso due agenti della questura di Trieste Merano non risponde agli inquirenti mentre la madre ha raccontato la sera prima a sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti sindacato staffa cosa c’erano problemi il dipartimento di pubblica ...