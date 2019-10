Ufficiale | salta la prima panchina in Serie A | i dettagli

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria. Con un comunicato apparso sul sito, il club blucerchiato comunica la soluzione del contratto del tecnico di Pescara: “Il presidente Massimo Ferrero e l’UC Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI ULTIM’ORA Sky –A, clamoroso ritorno: ha detto sì al Milan! Le ultime sul nuovo allenatore rossonero Italia, Mancini: “Crediamo di aver messo insieme una buona squadra: a destra ne ho chiamato uno in più che è Di Lorenzo, se lo meritava. Insigne e Bernardeschi sono importanti. Su ...

violanews : Ufficiale, salta la prima panchina in A: la Samp e Di Francesco si dicono addio - - SiamoPartenopei : UFFICIALE - Salta la prima panchina in Serie A, la Samp ha esonerato Di Francesco - lorenzo_semino : ?? #Samp #DiFrancesco #Ufficiale: salta la prima panchina della @SerieA 2019/2020 ?? -