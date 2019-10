Tyler Ninja Blevins rivela | i suoi genitori erano preoccupati all' epoca degli

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019) In una recente puntata del The Daily Show con Trevor Noah,ha parlato un po' della sua ascesa nel mondo dello streaming e di come il gaming abbia fatto molta strada fino ad oggi.Preparandosi per il suo primo torneo Major League Gaming,ha spiegato che sua madre aveva qualche preoccupazione per la compagnia che gestiva la competizione."Un fatto divertente, mia madre ha fatto venire mio padre al mio primo torneo. Pensava che la Major League Gaming, MLG, fosse una falsa compagnia che attirava i bambini per molestarli".Leggi altro...

