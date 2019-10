Tumore del colon-retto | l’importanza dello screening per la prevenzione

Tumore del sangue : 33mila casi l’anno - rivoluzione Car-T : I tumori del sangue si collocano al quinto posto della classifica dei più frequenti in Italia: si registrano ogni anno 33mila casi. Ma i passi avanti della ricerca sono notevoli e le terapie salvavita ormai una realtà: nuovi farmaci e Car-T cell sono strumenti sempre più efficaci che gli ematologi hanno oggi a disposizione per la lotta a queste neoplasie. Se ne parlerà al 47° Congresso nazionale della Società italiana di ematologia (Sie), al via ...

“Ho finto davanti a tutti”. Elena Santarelli e il Tumore del figlio Giacomo - lo sfogo inaspettato : Ora che Giacomo ha sconfitto il tumore Elena Santarelli ha deciso di riversare in un libro quei lunghi mesi di paura, attese, cure, speranze che hanno inevitabilmente cambiato la vita sua e quella della famiglia. La loro storia per fortuna ha avuto il lieto fine, e ora la showgirl ha deciso di pubblicare ”Una mamma lo sa”, in arrivo il 22 ottobre. Oggi il figlio di Elena Santarelli è guarito, ma lei ha deciso di raccontare la sua storia per un ...

Elena Santarelli - un libro per raccontare il Tumore del figlio Giacomo : Elena Santarelli ha deciso di scrivere un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo e la sua battaglia contro il male. Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl che su Instagram ha postato uno scatto che ritrae la copertina del libro, intitolato: “Una mamma lo sa”. L’intero ricavato delle vendite, come ha spiegato lei stessa, verrà devoluto a Progetto Heal, l’associazione con cui la modella collabora da tempo e ...

Tumore del polmone : la combinazione nivolumab e ipilimumab migliora la sopravvivenza : Bristol Myers-Squibb ha annunciato i risultati della Parte 1 dello studio CheckMate -227 di fase 3 che ha valutato nivolumab più ipilimumab a basso dosaggio in prima linea nei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato. La combinazione di nivolumab più ipilimumab a basso dosaggio ha raggiunto l’endpoint co-primario indipendente di sopravvivenza globale, dimostrando un beneficio superiore alla chemioterapia in ...

Tumore dell’ovaio - i campanelli d’allarme per una diagnosi precoce : Le statistiche dicono che il Tumore dell’ovaio colpisce circa 5000 donne l’anno. E purtroppo, ancora troppo spesso è difficile giungere alla diagnosi precoce, che rappresenta lo strumento ottimale per affrontare al meglio la malattia. campanelli d’allarme e diagnosi precoce Il Tumore dell’ovaio, infatti, ha una caratteristica: è tremendamente “bravo” a nascondersi, soprattutto nelle fasi iniziali. I pochi segni in qualche modo ...

Tumore della prostata : olaparib riduce il rischio di progressione della malattia o di morte del 51% : AstraZeneca e MSD hanno presentato i risultati dello studio di fase III PROfound che ha esaminato 387 uomini con Tumore della prostata metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) e con una mutazione dei geni di riparazione della ricombinazione omologa (HRRm) e progressione della malattia durante il precedente trattamento con nuovi agenti ormonali (NHA) (abiraterone o enzalutamide). Lo studio è stato disegnato per analizzare due coorti di ...

Tumore del polmone : 7 geni rivelano i danni da fumo : I ricercatori dell’Unità di Epidemiologia Genetica e Farmacogenomica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano hanno individuato alcuni geni, 7 per la precisione, la cui espressione genica è influenzata dal fumo. Lo studio è stato sostenuto da Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Scientific Reports. Per espressione genica si intende l’insieme dei processi che ...

Tumore al seno avanzato : Ribociclib riduce del 28% il rischio di morte in donne in post-menopausa : Novartis annuncia oggi i risultati dello studio clinico MONALEESA-3 che mostrano come Ribociclib abbia conseguito un miglioramento significativo della sopravvivenza globale (Overall survival, OS). Questo è il secondo studio di fase III in cui la terapia di combinazione con Ribociclib ha raggiunto l’endpoint secondario di sopravvivenza globale in un’analisi ad interim programmata. Lo studio MONALEESA-3 ha valutato l’efficacia e ...

Perché è così difficile fermare il Tumore del pancreas : In Italia è il quinto tumore per mortalità, viene spesso diagnosticato quando è troppo tardi e non ci sono ancora esami efficaci per una diagnosi precoce

Tumore del polmone : la chemioterapia a basse dosi controlla la malattia : A parità di efficacia, garantisce ai pazienti colpiti da Tumore del polmone una migliore qualità di vita grazie a un’ottima tollerabilità. È la chemioterapia metronomica, una strategia che prevede somministrazioni di farmaci orali a basso dosaggio, giornaliere o a cadenza settimanale, senza intervalli. Al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO, European Society for Medical Oncology) in corso a Barcellona, questo approccio ha ...

Tumore del polmone : Osimertinib dimostra una sopravvivenza media superiore a 3 anni : AstraZeneca ha presentato, nell’ambito della sessione presidenziale del Congresso europeo di oncologia (ESMO), i risultati di sopravvivenza (Overall Survival) dello studio di Fase III FLAURA che ha valutato Osimertinib come trattamento di prima linea nei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). In particolare Osimertinib ...