Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma – Gli agenti del commissariato Colombo di Polizia hannoalun, in relazione ai colpi di fucile sparati domenica in tarda serataun’abitazione tra Colle del Sole e Magliana Vecchia. L’è statodalla Polizia in via del Monte delle Capre, non lontano da via, la strada da dove poco dopo le 21 del 6 ottobre sono arrivate al 112 decine di telefonate che denunciavanocausati ‘da uncon un grosso cane al guinzaglio’. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato un bossolo di una cartuccia calibro 12. Poche ore prima della sparatoria, nello stessosi era consumata una violenza lite tra conviventi che aveva causato un precedente intervento delle forze dell’ordine. L’coinvolto nella discussione, dopo aver fatto perdere le proprie tracce, è statonella ...

romadailynews : #Trullo, spari contro un palazzo in via Bosco degli Arvali. Fermato un uomo: #Roma – Gli… - infoitinterno : Spari al Trullo: colpi di fucile contro un'abitazione, caccia all'uomo - infoitinterno : Roma, spari al Trullo: colpi di fucile contro un’abitazione. Fermato un uomo -