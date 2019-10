Tre Valli Varesine 2019 | percorso | altimetria e favoriti L’Italia ci prova con Nibali

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ci avviciniamo sempre più al finale di stagione. Sta per concludersi il periodo delle classiche di inizio autunno nel calendario italiano: va in scena un’altra corsa storica, domani, come la Tre. Giunta ormai alla novantanovesima edizione (la prossima sarà quella del Centenario), vanta un albo d’oro di tutto rispetto con vincitori di grandissima qualità (soprattutto per il Bel Paese). Andiamo a scoprirla nel dettaglio.197,8 i chilometri da percorrere da Saronno a Varese. Prima un tratto in linea, non troppo complicato, poi due circuiti. Nelle prime tornate verrà proposto il Montello e successivamente lo strappo di Bobbiate, ad un solo chilometro dal passaggio sulla linea dell’arrivo. Ognuno di questi giri misura 13 chilometri. Le ultime due tornate lunghe invece, sono di 25 chilometri l’una, e comprendono in più i passaggi per Calcinate del Pesce e ...

