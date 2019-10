Tre buoni motivi per guardare Fabio Fazio

Ciclismo - Mondiali 2019 : buoni segnali da Matteo Trentin al Tour of Britain. Bene anche Cimolai - si rivede Moscon : Arrivano segnali incoraggianti a metà, per l’Italia, dal Tour of Britain 2019. A metà perché da un lato Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) sta mostrando una forma abbagliante. L’ex campione europeo, infatti, nella gara a tappe che si snoda lungo parte del Regno Unito, ha conquistato una frazione, per quattro volte è arrivato sul podio ed è stato anche autore di un ottimo 13° posto nella cronometro. Quest’ultima è, in assoluto, ...