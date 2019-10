Tragedia nel mondo del ciclismo – Iannelli si schianta in volata | morto dopo 36 ore

Precipita dal sesto piano durante una festa - Tragedia nel calcio argentino : muore un calciatore 23enne : Una balaustra non ha retto il peso di Ezequiel Esperon, deceduto dopo un tremendo volo nel vuoto Il calcio argentino è in lutto per la morte di Ezequiel Esperon, giovane calciatore deceduto la scorsa notte dopo essere caduto dal sesto piano di un palazzo del quartiere di Villa Devoto (un Barrio di Buenos Aires). Il 23enne, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atlante, è Precipitato nel vuoto durante una festa a ...

Tragedia nel mondo dello spettacolo - muore il tenore Marcello Giordani : Una morte che lascia sgomento nel mondo dello spettacolo e della canzone lirica è quella del celebre tenore Marcello Giordani. Il tenore è morto a causa di un arresto cardiaco all’età di 56 anni nella sua abitazione di Augusta, in provincia di Siracusa. Un grave infarto, secondo i medici che hanno soccorso l’artista, è stato a ucciderlo. Marcello Giordani è morto nel primo pomeriggio di oggi 5 ottobre. Nella sua casa sono subito ...

Notizie del giorno- La Juventus prepara il dopo-Ronaldo - Tragedia nel calcio - deferito il Pescara : LA Juventus E IL DOPO RONALDO – Cristiano Ronaldo è sicuramente un punto di riferimento in casa Juventus sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto del marketing, l’acquisto del portoghese ha rappresentato dunque un affare per i bianconeri sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Fino al momento CR7 ha trascinato la Juventus, nella scorsa stagione la Juve ha vinto l’ennesimo scudetto ed anche l’avvio del 2019 è stato ...

Trieste : Patuanelli - ‘profondo cordoglio per agenti uccisi - Tragedia immane’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Profondo cordoglio per la morte dei due agenti uccisi in una sparatoria avvenuta davanti alla questura di Trieste. Due lutti che solcano l’anima, una tragedia immane. Sono vicino alla famiglia e alle forze dell’ordine”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.L'articolo Trieste: Patuanelli, ‘profondo cordoglio per agenti uccisi, tragedia immane’ ...

Tragedia nel mondo del calcio : malore in palestra - muore calciatore di 31 anni [NOME E DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio, è morto a soli 31 anni Isaac Promise, calciatore degli Austin Bold. Il giovane nigeriano, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale, è deceduto per un malore fulminante mentre si trovava nella palestra del suo appartamento a Austin, in Texas E’ stato il presidente degli Austin Bold, Bobby Epstein, a darne notizia tramite i social: “La sconfitta più grande che una squadra può subire ...

Tragedia nel mondo del calcio - è morto Giorgio Squinzi : era il proprietario del Sassuolo : Il patron del club neroverde è venuto a mancare improvvisamente nella giornata di oggi, lasciando sgomento l’intero calcio italiano Una notizia terribile scuote il calcio italiano, è morto infatti Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. L’imprenditore italiano si è spento nella serata di oggi all’età di 76 anni a causa di una lunga malattia, lasciando sgomento il club neroverde e l’intera Serie ...

Migranti - doppia Tragedia nel Mediterraneo : morti sette marocchini - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 a bordo : tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia

Si infilza un ramo nel collo - una ragazza vive un’incredibile Tragedia : Una ragazza di 20 anni era in macchina dal lato passeggero e alla guida c’era il marito Daniel. Ad certo punto, mentre stavano percorrendo una strada con tanti alberi ai due lati, un ramo di abete si è staccato e rompendo il finestrino si è infilzato nel colo della sfortunatissima ragazza. La ragazza, che non ha capito subito cosa le stava accadendo, ha riferito solo di aver sentito qualcosa che le spingeva tra collo e spalla. E’ ...

Nel finale di Fear The Walking Dead 5 andrà in scena un matrimonio o una Tragedia? : C'è ancora il mistero sulla data di messa in onda italiana di Fear The Walking Dead 5 ma quello che è certo è che negli Usa domenica sera, la serie chiuderà i battenti per lasciare spazio a The Walking Dead 10. Il passaggio del testimone si avvicina così come lo fa il finale dello spin off che potrebbe regalare ai fan un possibile matrimonio, questo significa che non ci saranno tragedie con le quali fare i conti? Sembra tutto un po' strano ...

Tragedia sfiorata a Vittoria : auto si schianta nella porta della chiesa : Una Bmw oggi pomeriggio per cause in corso di accertamento si è schiantata contro la porta della chiesa Sant'Antonio in piazza Calvario. 2 feriti

Tragedia nel padovano : si è tolto la vita Stefano Farinazzo - sindaco di Casale di Scodosia : Stefano Farinazzo, sindaco di Casale di Scodosia, comune del padovano, si è tolto la vita: il suicidio è avvenuto nella casa della madre ed è stata la stessa donna a ritrovare il corpo del figlio nel suo bagno. Farinazzo era sindaco in carica dal 2014 e proprio di recente era stato rieletto primo cittadino.Continua a leggere

Tragedia nella nella notte - calciatore trovato morto nella sua auto [NOME E DETTAGLI] : Tragedia nella notte, è morto il difensore olandese Kelvin Maynard. Il calciatore, che si trovava nella sua auto ad Amsterdam, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco da due uomini in motorino. Il 32enne, originario del Suriname, è stato immediatamente soccorso ma non c’era ormai più nulla da fare. La polizia locale è ora alla ricerca di due sospetti che alcuni testimoni hanno visto allontanarsi dal luogo dell’agguato con uno ...

Tragedia nel calcio : l’ex difensore della nazionale Fernando Ricksen è morto a 43 anni. Combatteva da tempo contro un brutto male : Lutto nel mondo del calcio: l’ex difensore olandese Fernando Ricksen è morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro la SLA. Una notizia terribile che ha lasciato sgomento il mondo dello sport. Fernando Ricksen, ex difensore di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha disputato 12 partite nella selezione del suo Paese all’inizio degli anni 2000 giocando con altri grandi campioni come Seedorf e Kluivert. Per colpa della sclerosi ...

Tragedia nel mondo del calcio : i Rangers di Glasgow annunciano la morte di Ricksen : Il mondo del calcio saluta Ricksen: l’ex terzino olandese scomparso dopo una lunga lotta contro la Sla I Rangers di Glasgow piangono la scomparsa di Fernando Ricksen. L’ex terzino destro olandese è scomparso a 43 anni dopo una lunga lotta contro la Sla. Ricksen, che ha indossato per 6 stagioni la maglia dei Rangers, aggiudicantosi 3 volte il titolo di campione di Scozia, 2 volte la Coppa Nazionale, 3 la Supercoppa Scozzese e ...