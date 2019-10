Traffico Roma del 07-10-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 07-10-2019 ore 18 : 30 : UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST PROVOCA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA , CODE ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA LA VIA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI INCIDENTE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO: FRA LARGO TERME DI CARACALLA E VIA CAPITAN BAVASTRO DIREZIONE EUR E PROSEGUENDO IN DIREZIONE DI OSTIA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ANCHE IN VIA BOCCEA CODE PER INCIDENTE FRA VIA CORNELIA E ...

Traffico Roma del 07-10-2019 ore 18 : 00 : SI ALLUNGANO LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ORA PRESENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE LAURENTINA E CASILINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI PORTONACCIO UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST PROVOCA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI ...

Traffico Roma del 07-10-2019 ore 17 : 30 : CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA E CASILINA, AUTO IN FILA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLO SVINCOLO TOGLIATTI AUTO IN FILA SULLA VIA CASILINA, DAL RACCORDO A TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ...

Traffico Roma del 07-10-2019 ore 17 : 00 : CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA ,CON DIFFICOLTA’ IN USCITA SULLA VIA CASILINA , DOVE TROVIAMO CODE DA QUI FINO A TORRENOVA NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA SULLA TANGENZIALE EST SULLA STESSA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE TOR DI QUINTO E VIA DEI CAMPI SPORTIVI PER LAVORI CHIUSA VIA DI TOR PIGNATTARA. IN QUESTO CASO è ...

Traffico Roma del 07-10-2019 ore 14 : 30 : PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E L’USCITA PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’USCITA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE ...

Traffico Roma del 07-10-2019 ore 13 : 30 : SI STA IN CODA SULL VIA PONTINA DIREZIONE LATINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA ALTRO INCIDENTE ALLE SPALLE DI CASTEL SANT’ANGELO, ESATTAMENTE IN VIA CRESCENZIO ALL’ALTEZZA DI VIA POMPONIO LETO REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLA CITTA’ INTANTO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DI TOR PIGNATTARA , SEMPRE POSSIBILI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE. DISAGI IN PARTICOLARE, IN VIA DI PORTA ...

Traffico Roma del 07-10-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO VIA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO DIREZIONE Roma. CODE SULLA COLOMBO TRA ...

Maltempo Lazio : Traffico intenso nelle strade principali di accesso a Roma : In vigore nel Lazio e a Roma l’allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale. Sul fronte della viabilità sono interessate da rallentamenti e traffico intenso le strade principali di accesso alla Capitale: in particolare sul Grande raccordo anulare si registrano code a tratti in carreggiata esterna tra Casal del Marmo e Casal Lumbroso e tra Casilina e Tiburtina, mentre in carreggiata interna traffico e code sono ...

Traffico Roma del 07-10-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ORA RISOLTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA LAURENTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO CASSIA BIS E USCITA PONTINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SULLA ...

Traffico Roma del 07-10-2019 ore 09 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA LAURENTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO CASSIA BIS E USCITA PONTINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...