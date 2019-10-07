PLRomaCapitale : #Roma: Via del Foro Italico, tra corso di Francia e via della Moschea, #traffico rallentato causa #incidente in direzione via Salaria. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-10-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico code fra Corso di Francia e Via Salaria > San Giovanni #luceverde #Lazio -
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Traffico Roma del 07-10-2019 ore 09:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 16 : 30 : CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA ,CON DIFFICOLTA’ IN USCITA SULLA VIA CASILINA , DOVE TROVIAMO CODE DA QUI FINO A TORRENOVA NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA SULLA TANGENZIALE EST SULLA STESSA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE TOR DI QUINTO E VIA DEI CAMPI SPORTIVI PER LAVORI CHIUSA VIA DI TOR PIGNATTARA. IN QUESTO CASO è ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 15 : 30 : CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA ,CON DIFFICOLTA’ IN USCITA SULLA VIA CASILINA , DOVE TROVIAMO CODE DA QUI FINO A TORRENOVA NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA SULLA TANGENZIALE EST SULLA STESSA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE TOR DI QUINTO E VIA DEI CAMPI SPORTIVI PER LAVORI CHIUSA VIA DI TOR PIGNATTARA. IN QUESTO CASO è ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 14 : 30 : PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E L’USCITA PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’USCITA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 13 : 30 : SI STA IN CODA SULL VIA PONTINA DIREZIONE LATINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA ALTRO INCIDENTE ALLE SPALLE DI CASTEL SANT’ANGELO, ESATTAMENTE IN VIA CRESCENZIO ALL’ALTEZZA DI VIA POMPONIO LETO REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLA CITTA’ INTANTO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DI TOR PIGNATTARA , SEMPRE POSSIBILI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE. DISAGI IN PARTICOLARE, IN VIA DI PORTA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO VIA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO DIREZIONE Roma. CODE SULLA COLOMBO TRA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 11 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO VIA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO DIREZIONE Roma. CODE SULLA COLOMBO TRA ...
Maltempo Lazio : Traffico intenso nelle strade principali di accesso a Roma : In vigore nel Lazio e a Roma l’allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale. Sul fronte della viabilità sono interessate da rallentamenti e traffico intenso le strade principali di accesso alla Capitale: in particolare sul Grande raccordo anulare si registrano code a tratti in carreggiata esterna tra Casal del Marmo e Casal Lumbroso e tra Casilina e Tiburtina, mentre in carreggiata interna traffico e code sono ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ORA RISOLTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA LAURENTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO CASSIA BIS E USCITA PONTINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SULLA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 10 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ORA RISOLTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA LAURENTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO CASSIA BIS E USCITA PONTINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SULLA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 09 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA LAURENTINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO CASSIA BIS E USCITA PONTINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO BOCCEA E USCITA PISANA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO BOCCEA E USCITA PISANA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO BOCCEA E USCITA PISANA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA ARDEATINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO. SEMPRE VERSO IL CENTRO, CODE PER TRAFFIOCO SULLA VIA ...