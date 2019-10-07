romadailynews : Traffico Roma del 07-10-2019 ore 09:00: SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-10-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romamobilita : Traffico lungo il percorso, rallentamenti per la linea 548. Li segnala la Roma Tpl. -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 05-10-2019 ore 17:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 05-10-2019 ore 17:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO BOCCEA E USCITA PISANA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO BOCCEA E USCITA PISANA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...
Traffico Roma del 07-10-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA ARDEATINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO PRENESTINA E USCITA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI E TRA ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO. SEMPRE VERSO IL CENTRO, CODE PER TRAFFIOCO SULLA VIA ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALL’USCITA PER LA VIA CASSIA; CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma-FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA. Traffico INTENSO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA FABBRONI VERSO IL CENTRO E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, IN ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO LAURENTINA – APPIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI PER Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DA VIA FLAMINIA A VIA SALARIA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CODE LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN CENTRO È IN ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. CODE PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO ALL’USCITA PER VIA TIBURTINA, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA Roma-CAGLIARI: MODICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. IN CENTRO È IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SANTI APOSTOLI. POSSIBILI ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA: CI TROVIAMO NEL QUADRANTE NEL QUADRANTE NORD- EST DELLA CAPITALE. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LA PARTITA Roma-CAGLIARI: MODICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DISAGI PER UN INCIDENTE SU LARGO PRENESTE AL BIVIO CON VIA PRENESTINA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA: CI TROVIAMO NEL QUADRANTE NEL QUADRANTE NORD- EST DELLA CAPITALE A SAN PAOLO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO SEVERO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE: ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA PONTINA ALLA Roma – FIUMICINO. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico E PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA LAURENTINA A VIA ANAGNINA. AL QUARTIERE TRIESTE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA ARBIA. IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRARoma” CON ITINERARIO: VIA DELLE MAGNOLIE, ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA E L’USCITA PER FIUMICINO. CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28. IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRARoma” CON ITINERARIO VIA DELLE MAGNOLIE (VILLA BORGHESE), PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA E RITORNO A VILLA BORGHESE. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 11 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE DA POCO RIMOSSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA E L’USCITA PER FIUMICINO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA DI S. MARIA MAGGIORE ALTEZZA INCROCIO CON VIA MERULANA. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA INCROCIO CON VIALE DEL CAMPO BOARIO. CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28. IN PIENO ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 10 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO SVINCOLO DI VIA DEL MARE E L’USCITA PER FIUMICINO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA DI S. MARIA MAGGIORE ALTEZZA INCROCIO CON VIA MERULANA. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA INCROCIO CON VIALE DEL CAMPO BOARIO. CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28. IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 09 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28. PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA. CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB. IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRARoma” CON ITINERARIO ...
Traffico Roma del 06-10-2019 ore 08 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA. CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB. SI CORRE QUESTA MATTINA LA GARA PODISTICA “ULTRARoma”. PARTENZA DA VIA DELLE MAGNOLIE (VILLA BORGHESE) E PROSEGUIMENTO LUNGO PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI ...