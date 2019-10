Tiziano Renzi e Laura Bovoli | genitori di Matteo Renzi | sono stati condannati a 1 anno e

Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati : 1 anno e 9 mesi per fatture false : Una stangata giudiziaria sulla famiglia Renzi. Condanna a un anno e nove mesi, con sospensione condizionale della pena, per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, e condanna a due anni per Luigi Dagostino. È questa la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Firenze

“Tiziano Renzi e Laura Bovoli da condannare a un anno e nove mesi” : la richiesta del pm al processo di Firenze per fatture false : Il pm di Firenze Christine von Borries ha chiesto una condanna a un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, al processo per le fatture false in corso nel capoluogo toscano. Lo stesso pm ha chiesto la condanna a due anni e tre mesi per il terzo imputato, l’imprenditore Luigi Dagostino. L'articolo “Tiziano Renzi e Laura Bovoli da condannare a un anno e nove mesi”: la richiesta del pm ...