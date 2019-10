Tina Cipollari dieta | l’opinionista sorprende la naturopata | frecciatina di Maria

Uomini e donne - lite fra Tina Cipollari ed Er Faina : «Pagliaccio - leone da tastiera!» Maria De Filippi deve intervenire : I rapporti fra Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e donne” e Damiano Coccia, meglio noto come “Er Faina, yotutuber ed ex concorrente di “Temptation Island Vip 2”, non sono mai stati buoni. I due hanno già avuto alcune discussioni durante la trasmissione, ma stavolta è scoppiata una violenta lite e per sedarla è dovuta intervenire la conduttrice Maria De Filippi. La Cipollari rinnova le accuse: er Faina ha fatto dei video contro di lei, ...

ErFaina attacca Tina Cipollari sui social (di nuovo) : "Non mi sono mai permesso di insultare tuo figlio - anzi..." : Game, set, match. Dopo lo scontro ravvicinato nello studio di Uomini e Donne, Er Faina torna ad attaccare Tina Cipollari, ma stavolta sui social. "Voglio aggiungere due o tre cose alla puntata che è andata in onda di Uomini e Donne", ha detto Damiano su Instagram. Per poi aggiungere:"Tina, Tina... perché hai tirato in mezzo tuo figlio? Perché? Te l'avevo detto che stavi a fa 'na cazzata. Ma ora l'ho capito perché l'hai fatto: non avevi una ...

Er Faina pubblica le chat col figlio di Tina Cipollari : Dopo lo scontro avvenuto ieri a 'Uomini e Donne', la webstar spiega di non aver mai insultato Mattias, primogenito...

Uomini e Donne - Er Faina pubblica gli screenshot : disintegrata Tina Cipollari? Cosa si vede : Nello studio di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Tina Cipollari si è trovata finalmente faccia a faccia con il suo acerrimo nemico Er Faina, ormai noto ai molti per la sua partecipazione al docureality Temptation Isalnd Vip. Sono anni che l'opinionista di Maria De Filippi cova rancore nei confro

Uomini e donne - lite furiosa tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina : ‘Te la faccio pagare’ : Puntata a dir poco infuocata quella di Uomini e donne in onda giovedì 3 ottobre. Ospite in studio Damiano ‘Er Faina’ con la fidanzata Sharon direttamente da Temptation Island Vip, e per Tina Cipollari questa è l’occasione giusta per chiarire vecchi attriti. Damiano infatti alcuni anni fa ha realizzato un video contro l’opinionista che sostiene che ad essere stato offeso sarebbe stato anche uno dei suoi figli, ...

Tina Cipollari - la sua sfida con la bilancia : “Ecco quanto devo perdere entro Natale” : E brava Tina! Questa faccenda della dieta, bisogna dirlo, l’ha presa davvero sul serio! E pensare che abbiamo sempre pensato che Uomini e Donne è solo un salotto televisivo utilizzato – anche – per cercare l’amore e invece sta diventando uno spazio dedicato al benessere grazie a Tina Cipollari. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, che tornerà in onda a partire da lunedì 16 settembre per lasciare spazio al finale ...

Lite violenta a Uomini e Donne : Tina Cipollari contro Er Faina : Dopo gli insulti ricevuti negli anni passati, Tina Cipollari ha incontrato Damiano Coccia (detto Er Faina) a Uonini e Donne e tra i due non sono mancati violenti scontri verbali, culminati nell'uscita dallo studio dell'opinionista tra le proteste del web. È stata una puntata molto accesa quella che è andata in onda oggi a Uomini e Donne. La giornata odierna sarebbe stata quella dedicata al trono classico ma è stata quasi interamente spesa per ...

Er Faina contro Tina Cipollari - la guerra continua : spuntano le chat del figlio : Uomini e Donne, Er Faina attacca Tina Cipollari dopo la puntata di oggi Er Faina e Tina Cipollari se ne sono dette di ogni oggi in puntata a Uomini e Donne, al punto che sembrava che la lite fosse desTinata a chiudersi lì; in effetti cos’altro avrebbero potuto dirsi dopo l’accesissimo scontro pomeridiano? Sbagliavamo però […] L'articolo Er Faina contro Tina Cipollari, la guerra continua: spuntano le chat del figlio proviene da ...

Uomini e Donne - follia di Tina Cipollari : si alza per pestare Er Faina - deve intervenire Maria De Filippi : Rissa in diretta a Uomini e Donne di Maria De Filippi tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina, che è tra i concorrenti di Temptation Island Vip. Er Faina è stato accusato dalla famosa opinionista del programma di avere insultato sui social suo figlio che era intervenuto per difendere proprio la mamma.

Uomini e donne - Tina Cipollari a dieta : «Entro natale perdo 5 chili - ma il mio fidanzato mi tenta?» : ?Certo che ci riuscirò. Anche se mi mancano molto i dolci: d?estate mangiavo fino a cinque gelati al giorno!?, come promesso a Maria De Filippi a ?Uomini e donne?...

Maria De Filippi calma Tina Cipollari : “Er Faina scelto perché…” : Uomini e Donne: Maria De Filippi spiega perchè ha scelto Er Faina a Temptation Quest’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne è iniziata subito con una furiosa polemica scoppiata con l’arrivo in studio di Er Faina per parlare della sua partecipazione al reality delle tentazioni. Difatti l’opinionista Tina Cipollari l’ha attaccato duramente, arrivando anche ad offenderlo più volte per una storia risalente a ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari furiosa si scaglia contro Er Faina - Maria De Filippi deve fermarla : Bollenti le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne, in onda oggi pomeriggio 3 ottobre su Canale5. Maria De Filippi ha infatti invitato in studio Alessia Marcuzzi e le coppie della corrente edizione di Temptation Island Vip, che hanno abbandonato il programma prima del tempo. Tuttavia

Uomini e Donne Puntata di Oggi 3 Ottobre 2019 : Tina Cipollari Attacca Er Faina! : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne assistiamo ad un violento scontro tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina. I trascorsi tra i due personaggi sono finalmente venuti a galla in maniera forte, tanto che Gianni Sperti e Maria De Filippi sono dovuti intervenire per evitare che la situazione degenerasse. Ma vediamo in dettaglio cosa accade in studio. L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 3 Ottobre 2019: Tina Cipollari Attacca Er Faina! ...

Uomini e Donne - sceneggiata di Tina Cipollari : "Sei un farabutto" - brutalizzato Riccardo Guarnieri : Un violentissimo sfogo che ha avuto come protagonista Tina Cipollari. Sfogo avvenuto nella puntata del trono over di Uomini e Donne in onda su Canale 5 martedì 1 ottobre. Nello studio di Maria De Filippi, l'opinionista si è scagliata contro Riccardo Guarnieri, affermando: "O sei innamorato o sei un