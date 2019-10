Terremoto di magnitudo 4 0 a Catanzaro | scuole evacuate

Terremoto Catanzaro - scosse di magnitudo 4 e 2 : scuole evacuate : Tanta paura ma nessun danno. Sono due le scosse di Terremoto che hanno fatto trremare la Calabria nella zona di Catanzaro. La prima, di magnitudo 4.0, è stata registrata alle 8.11 e localizzata nel comune di Caraffa di Catanzaro a una profondità di 27 km. La seconda è avvenuta due minuti dopo nella stessa zona. Gente in strada, evacuate scuole Il Terremoto è stato avvertito in maniera netta in tutta la provincia di Catanzaro, ma ...

Terremoto Napoli - scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. E’ stata avvertita a Pozzuoli, ma anche, come scrive il Mattino, in quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli. La scossa, secondo quanto rilevato dall’Ingv, si è verificata poco dopo le ore 7 a una profondità di 2 km. L'articolo Terremoto Napoli, scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3 nel nord : Una scossa di Terremoto magnitudo 3 è stata registrata nella notte, alle 01:52 ora italiana, nel nordest della Bosnia-Erzegovina. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km est da Mramor a una profondità di circa 10 km (dati EMSC). Non sono stati segnalati danni. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3 nel nord sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia : paura a Trieste nella notte : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito alle 00.24 della notte l’area al confine tra Slovenia e Croazia. La scossa è stata distintamente avvertita in una vasta area da Trieste a Fiume. L’epicentro è stato localizzato appena a nord dell’Istria, nella regione interna della Carniola in Slovenia, in un’area scarsamente popolata. L'articolo Terremoto, scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia: paura a ...

Terremoto di magnitudo 6.8 in Cile : paura - gente in strada ed edifici evacuati : La scossa di Terremoto che ha colpito il Cile domenica ha avuto epicentro nell'Oceano Pacifico a circa 60 chilometri dalle coste della città di Constitución dove molte persone sono scese il strada per paura e dove la cattedrale cittadina è stata evacuata per precauzione. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in tutta la costa centrale del Cile.Continua a leggere

Violento Terremoto di magnitudo 6.6 davanti alla costa del Cile [MAPPE e DATI] : Un terremoto di magnitudo Mwp 6.6 è avvenuto oggi, 29 settembre, nella zona al largo del Cile alle 12:57:53 (ora locale) (le 17:57 in Italia) ad una profondità di 13 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe dell’evento sismico. L'articolo Violento terremoto di magnitudo 6.6 davanti alla costa del Cile [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su ...

Terremoto : scossa di magnitudo 6.4 nelle Filippine [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali. La scossa è stata avvertita sino alla provincia di Sulawesi settentrionale, nell’Indonesia centrale. L’epicentro è stato localizzato in mare, nel distretto di Pondaguitan, vicino al confine con l’Indonesia, mentre l’ipocentro è di 76.1 Km di profondità. Non c’è nessun rischio tsunami, rassicura ...