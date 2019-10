Terremoto Calabria | “Ripristinata la circolazione dei treni su tutte le linee”

Terremoto Calabria : proseguono le verifiche - “attenzione alle notizie false circolanti in rete” : Paura stamani in Calabria dove un Terremoto di magnitudo 4.0 ha svegliato la popolazione del Catanzarese e del Cosentino causando panico, scuole evacuate e fuga dalle abitazioni. proseguono a Catanzaro e nei comuni più direttamente interessati dal sisma le verifiche da parte del personale degli uffici tecnici comunali e dei vigili del fuoco. Lo rende noto la Protezione civile calabrese in un post pubblicato su Facebook a conclusione della ...

Terremoto Calabria : scuole chiuse anche domani in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro : anche domani scuole chiuse in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro, interessati questa mattina da una scossa di Terremoto magnitudo 4. Il provvedimento è stato emesso dai sindaci per consentire il completamento delle verifiche statiche sulle strutture. Il Centro coordinamento soccorsi, riunito nella Prefettura di Catanzaro, ha confermato la necessità di svolgere i controlli che interesseranno anche gli uffici pubblici, chiusi oggi insieme ...

Terremoto Calabria : “Allarme tra la popolazione - ma nessun danno a persone o cose” : “In relazione alla scossa di Terremoto avvertita questa mattina nei territori dei comuni di Caraffa di Catanzaro, Settignano, Marcellinara e Catanzaro, al momento non si registrano danni a cose e persone. Tuttavia è in corso n Prefettura la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, opportunamente convocato con la partecipazione dei sindaci dei comuni indicati, per fare il punto della situazione e valutare le opportune verifiche anche ...

Terremoto Calabria - l’esperto : “Gli edifici non sono in grado di affrontare catastrofi - l’ultima normativa antisismica valida risale ai Borbone” : “E’ necessario preparare gli edifici pubblici” alle future scosse di Terremoto che l’Appennino, senza alcun dubbio, subirà nel prossimo futuro. Così Antonio Moretti, geologo specializzato in sismologia, ai microfoni di MeteoWeb oltre tre anni fa, ovvero poche settimane dopo il Terremoto di Amatrice che colpì il centro Italia. In quell’occasione l’esperto aveva colto l’occasione per puntare un faro su un problema che nel ...

Terremoto Calabria - grande paura tra Catanzaro e Lamezia Terme : scossa del 5° grado Mercalli - treni bloccati per verifiche sui binari : Il Terremoto di magnitudo 4.0 che stamattina alle 08:11 ha colpito la Calabria centrale, con epicentro a Caraffa di Catanzaro, ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle aree più prossime all’epicentro. Il 5° grado della scala Mercalli si traduce in un “Terremoto piuttosto forte”, quindi “avvertito anche da persone addormentate” e con “caduta di oggetti”. Effettivamente la scossa ha ...

Terremoto in Calabria. La terra trema ancora - scuole evacuate : Siamo a Catanzaro ed è qui che due forti scosse di Terremoto sono state registrate in mattinata. Secondo i primi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il primo Terremoto è stato registrato alle ore 8.11 del 7 ottobre 2019, con epicentro nella provincia di Catanzaro. La magnitudo è 4.0 e l’epicentro è a due chilometri da Caraffa di Catanzaro, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.89, 16.47 ad una profondità ...

Terremoto Calabria : traffico ferroviario sospeso in alcune tratte : Dalle 08:10 il traffico ferroviario è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana (gruppo FS Italiane) dopo il Terremoto in Calabria, nell’area di Catanzaro. Gli accertamenti riguardano le linee Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido, dove è sospeso nell’intera tratta; Crotone – Roccella, dove il traffico è sospeso nella ...

