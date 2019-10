Terremoto a Catanzaro | due scosse ravvicinate | scuole evacuate | stop ai treni

Terremoto a Catanzaro. Scuole evacuate a titolo cautelativo : La scossa di Terremoto di magnitudo 4,0 delle 8.11 nel territorio di Catanzaro ha creato tanta paura tra la popolazione.

Catanzaro - scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 : evacuate le scuole. Non ci sono feriti né danni : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata alle 8.11 nel territorio di Catanzaro. L’epicentro è stato a 27 km di profondità, 2 km a nordovest di Carafa di Catanzaro, un centro a pochi chilometri dal capoluogo. Non risultano, al momento, né feriti, né danni, ma gli istituti scolastici, a titolo cautelativo, sono stati fatti evacuare anche perché la scossa ha suscitato molta paura. L'articolo Catanzaro, scossa di terremoto di ...

